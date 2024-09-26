Однією з таких жінок стала відома українська акторка Ріта Бурковська, яка нещодавно приєдналася до лав ЗСУ. У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися більше про інших українських зірок, які також готові були піти на фронт і захищати рідну землю, показуючи силу духу та відданість своїй країні.

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Дар'я Легейда

Українська акторка Дар'я Легейда з трепетом чекає на повернення двох найважливіших чоловіків у своєму житті – батька та коханого Дмитра, які зараз перебувають на фронті, захищаючи Україну. Вона відкрито зізнається, що, попри все, готова була б сама взяти до рук зброю, але через проблеми з колінами не може цього зробити.

Проте Дар'я підкреслює, що у разі крайньої потреби готова проігнорувати свій стан здоров'я і зробити все можливе для захисту своєї країни. Її рішучість та відданість надихають, показуючи, що навіть у складних життєвих обставинах вона не втрачає сили духу.

Анастасія Пустовіт

Анастасія Пустовіт тимчасово призупинила свою акторську кар'єру, щоб повністю присвятити себе волонтерській діяльності. Вона активно допомагає країні у важкі часи, вкладаючи свої сили в підтримку тих, хто бореться на передовій. Акторка серйозно розмірковувала над можливістю мобілізації, однак її коханий, який сам зараз воює на фронті, переконав її утриматися від цього кроку.

Попри це, Анастасія продовжує ретельно обдумувати всі варіанти, але поки що зосереджується на волонтерстві, прагнучи допомогти країні іншим чином.

Ірма Вітовська

Від початку повномасштабної війни Ірма Вітовська серйозно замислювалася над тим, щоб стати добровольцем і поповнити лави Збройних сил України. Вона щиро прагнула допомогти та відчувала, що могла б бути корисною у такий важкий час.

Однак, після ретельного обмірковування, Ірма зрозуміла, що проблеми зі здоров'ям не дозволять їй бути такою ефективною на фронті, як вона хотіла б. Попри це, вона не відмовилася від своєї місії підтримки військових. Зараз акторка зосереджується на інших сферах, де її досвід і можливості приносять вагомий внесок у допомогу Україні.

Хоча ці українські акторки не взяли до рук зброю, їхня роль у боротьбі за незалежність не менш важлива. Вони активно використовують свою впізнаваність, вплив і ресурси, щоб підтримувати військових і забезпечувати постійну гуманітарну допомогу. Багато з них займаються волонтерською діяльністю, організовують збори коштів, проводять інформаційні кампанії та працюють на міжнародній арені, привертаючи увагу до ситуації в Україні.