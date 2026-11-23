Как сообщает People, 21 ноября 2026 года 44-летняя Кейт Миддлтон представила трейлер документального фильма "Исцеление". В фильме принцесса рассказывает о борьбе с раком, сложном пути восстановления и жизни после постановки диагноза.

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Кейт Миддлтон откровенно рассказала о борьбе с раком

В трейлере принцесса Уэльская признается, что болезнь повлияла не только на ее физическое здоровье, но и коренным образом изменила отношение к жизни.

Рак действительно меняет тебя. Он меняет твое тело, но есть нечто гораздо более глубокое, что меняется внутри, – говорит Кейт.

Особенно эмоциональным стал момент разговора принцессы с ее младшим братом Джеймсом Миддлтоном. Она призналась, что после завершения лечения так и не позвонила в специальный колокол, которым онкопациенты традиционно символизируют завершение терапии. На это брат ответил, что, возможно, ее новое испытание и стало тем самым символическим звоном.

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Принцесса покорила три горные вершины за сутки

Одним из центральных событий документального фильма стало необычное испытание, на которое Кейт решилась после лечения.

Смотреть трейлер документального фильма о Кейт Миддлтон:







В июне 2026 года она приняла участие в Three Peaks Challenge – восхождении на три самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса в течение 24 часов.

Впрочем, за этим испытанием стояла гораздо более важная цель – поддержать людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, и собрать средства для благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity.

В фильме также покажут личные моменты Кейт с принцем Уильямом и их детьми.



Когда выйдет документальный фильм о Кейт Миддлтон

Премьера 30-минутного документального фильма "Исцеление" состоится 29 ноября 2026 года на канале BBC One в Великобритании. На следующий день фильм покажут в США на канале NBC.

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Режиссером проекта стал Бенджи Джексон, а над визуальной частью работал оператор Уилл Варр, который ранее снимал семейные видео принцессы.

Все средства, полученные от показа документального фильма, будут направлены в благотворительную организацию The Royal Marsden Cancer Charity.

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон публично сообщила об онкологическом заболевании. В сентябре того же года она завершила курс химиотерапии, а в январе 2025-го объявила, что находится в ремиссии. Тип рака принцесса до сих пор публично не раскрывала.

Ранее Кейт Миддлтон уже делилась тем, как ей удавалось бороться с болезнью.