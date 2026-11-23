Як повідомляє People, 21 листопада 2026 року 44-річна Кейт Міддлтон презентувала трейлер документальної стрічки "Зцілення". У фільмі принцеса розповідає про боротьбу з раком, складний шлях відновлення та життя після встановлення діагнозу.

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Кейт Міддлтон відверто розповіла про боротьбу з раком

У трейлері принцеса Уельська зізнається, що хвороба вплинула не лише на її фізичне здоров'я, а й докорінно змінила ставлення до життя.

Рак справді змінює тебе. Він змінює твоє тіло, але є щось значно глибше, що змінюється всередині, – говорить Кейт.

Особливо емоційним став момент розмови принцеси з її молодшим братом Джеймсом Міддлтоном. Вона зізналася, що після завершення лікування так і не подзвонила у спеціальний дзвін, яким онкопацієнти традиційно символізують завершення терапії. На це брат відповів, що, можливо, її нове випробування і стало тим самим символічним дзвоном.

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Принцеса підкорила три гірські вершини за добу

Однією з центральних подій документального фільму стало незвичайне випробування, на яке Кейт наважилася після лікування.

Дивитись трейлер документального фільму про Кейт Міддлтон:







У червні 2026 року вона взяла участь у Three Peaks Challenge – сходженні на три найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу протягом 24 годин.

Утім, за цим випробуванням стояла значно важливіша мета – підтримати людей, які зіткнулися з онкологічними захворюваннями, та зібрати кошти для благодійної організації The Royal Marsden Cancer Charity.

У стрічці також покажуть особисті моменти Кейт з принцом Вільямом та їхніми дітьми.



Коли вийде документальний фільм про Кейт Міддлтон

Прем'єра 30-хвилинної документальної стрічки "Зцілення" відбудеться 29 листопада 2026 року на BBC One у Великій Британії. Наступного дня фільм покажуть у США на NBC.

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Режисером проєкту став Бенджі Джексон, а над візуальною частиною працював оператор Вілл Варр, який раніше знімав сімейні відео принцеси.

Усі кошти, отримані від розповсюдження документального фільму, спрямують благодійній організації The Royal Marsden Cancer Charity.

Нагадаємо, у березні 2024 року Кейт Міддлтон публічно повідомила про онкологічне захворювання. У вересні того ж року вона завершила курс хіміотерапії, а в січні 2025-го оголосила, що перебуває в ремісії. Тип раку принцеса досі публічно не розкривала.

Раніше Кейт Міддлтон вже ділилася тим, як їй вдавалося боротися із захворюванням.