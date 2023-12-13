Этим Кейт поделилась в своем тиктоке. Узнайте в материале, что еще сказала актриса и как себя чувствует на этот момент.
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У Кейт Микуччи обнаружили опухоль
Звезда поделилась новостью со своими поклонниками прямо из больницы, где рассказала, что прошла операцию. Актриса призналась, что то, что у нее обнаружили рак, стало неожиданностью.
Я в больнице, вчера мне сделали операцию по раку легких. Они обнаружили опухоль на ранней стадии. Это действительно удивительно, потому что я никогда в жизни не выкурила ни одной сигареты, так что, знаете, это было сюрпризом,
– отметила Кейт.
Актриса добавила, что в этот момент все в порядке благодаря врачам, которые вовремя обнаружили опухоль.
Кейт Микуччи пояснила, что в результате анализа крови было обнаружено что-то странное, требовало дальнейшего обследования.
У меня был один показатель в анализе крови, оказавшийся очень высоким. Поэтому я пошла к профилактическому врачу, сделавшему несколько сканирований. Он просканировал мое сердце и именно там заметил пятно в легких,
– поделилась Кейт.
Кейт Микуччи: что известно об актрисе
Кейт Микуччи – американская актриса, комик и автор-исполнитель, наиболее известная своими ролями:
- Стефани Гуч в телесериале "Клиника"
- Шелли в сериале "Воспитывая Хоуп"
- Люси в сериале "Теория большого взрыва"
Кроме того, она является частью комедийного дуэта. "Garfunkel and Oates".