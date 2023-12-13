Мне сделали операцию, – Кейт Микуччи сообщила, что у нее диагностировали рак легких

Актриса, известная своей ролью в "Теории большого взрыва", Кейт Микуччи, сообщила о том, что ей провели операцию. Звезда призналась, что опухоль в ее лёгких обнаружили неожиданно.

Этим Кейт поделилась в своем тиктоке. Узнайте в материале, что еще сказала актриса и как себя чувствует на этот момент.

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У Кейт Микуччи обнаружили опухоль

Звезда поделилась новостью со своими поклонниками прямо из больницы, где рассказала, что прошла операцию. Актриса призналась, что то, что у нее обнаружили рак, стало неожиданностью.

Я в больнице, вчера мне сделали операцию по раку легких. Они обнаружили опухоль на ранней стадии. Это действительно удивительно, потому что я никогда в жизни не выкурила ни одной сигареты, так что, знаете, это было сюрпризом,

– отметила Кейт.

Актриса добавила, что в этот момент все в порядке благодаря врачам, которые вовремя обнаружили опухоль.

Кейт Микуччи пояснила, что в результате анализа крови было обнаружено что-то странное, требовало дальнейшего обследования.

У меня был один показатель в анализе крови, оказавшийся очень высоким. Поэтому я пошла к профилактическому врачу, сделавшему несколько сканирований. Он просканировал мое сердце и именно там заметил пятно в легких,

– поделилась Кейт.

Кейт Микуччи: что известно об актрисе

Кейт Микуччи – американская актриса, комик и автор-исполнитель, наиболее известная своими ролями:

Стефани Гуч в телесериале "Клиника"

Шелли в сериале "Воспитывая Хоуп"

Люси в сериале "Теория большого взрыва"

Кроме того, она является частью комедийного дуэта. "Garfunkel and Oates".