Кейт Уинслет забрали в больницу прямо со съемочной площадки: что случилось

Актриса Кейт Уинслет на съемочной площадке исторической драмы "Ли" травмировала ногу. Сейчас он находится в больнице.

К счастью, с Кейт Уинслет все хорошо. На следующей неделе она продолжит съемки в Хорватии.

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Кейт Уинслет попала в больницу – что известно

Во время съемок нового проекта произошел несчастный случай. "Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу, — заявила ее команда. Сейчас с ней все хорошо, она будет дальше сниматься, как планировалось".

Издание Daily Mail сообщает, что актриса потеряла равновесие и упала. В результате инцидента, она получила травму ноги. Команда проекта сразу отреагировала и отвезла ее в больницу Дубровника, там ее осмотрели врачи.

Кейт Уинслет травмировалась на съемках фильма: смотрите видео

46-летняя обладательница Оскара сыграет фотографию Ли Миллер в фильме, посвященном ее жизни, в частности, ее работе военным корреспондентом Vogue во время Второй мировой войны. Кроме Кейт Уинслет, в актерский состав фильма режиссера Эллен Курас вошли:

Марион Котияр;

Джуд Лоу;

Андреа Райзборо;

Джош О'Коннор.

Винслет также сыграла роль в будущем фильме "Аватар: Путь воды" и совсем недавно была замечена в сериале HBO "Мэйр из Исттауна", за который в прошлом году она получила премию Эмми. Недавние работы в фильмах включают "Аммонит", "Колесо чудес" и "Гора между нами". Роли в лентах "Ум и чувства" (1995 год), "Титаник" (1997 год) и "Чтец" (2008 год) сделали ее звездой.

Во время интервью 2017 года для подкаста THR Awards Chatter семикратная номинант на Оскар сказала, что радость, которую она испытывает в роли актрисы, не уменьшилась с годами: "Я люблю это еще больше, чем когда-либо".