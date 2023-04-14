"Дворец" – сатирический минисериал, который расскажет об одном году в жизни главы вымышленного государства, где авторитарный режим терпит крах. Автором проекта выступил сценарист "Наследников" Уилл Трейси.
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HBO запускает новый сериал "Дворец" с Кейт Уинстлет
Режиссерами сериала стали Стивен Фрирз, а также Джессика Хоббс, работавшая над созданием "Короны".
Главную роль исполнит Кейт Уинслет. Актриса изобразит сдержанного канцлера, мечтающего о новой Европе. В ролике HBO можно увидеть, как глава государства, персонаж Винслет, ведет переговоры за огромным столом с официальными лицами США.
Кроме Винслет, в проекте снимутся Андреа Райзборо, Хью Грант, Марта Плимптон и многие другие.
"Дворец": смотрите тизер
Напомним, HBO начал фильмирование 2 сезона "Дома Дракона". Съемки продолжаются в Великобритании и Испании.