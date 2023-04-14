"Палац" – сатиричний мінісеріал, що розповість про один рік в житті глави вигаданої держави, де авторитарний режим зазнає краху. Автором проєкту виступив сценарист "Спадкоємців" Вілл Трейсі.

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HBO запускає новий серіал "Палац" з Кейт Вінстлет

Режисерами серіалу стали Стівен Фрірз, а також Джессіка Хоббс, яка працювала над створенням "Корони".

Головну роль виконає Кейт Вінслет. Акторка зобразить стриманого канцлера, що мріє про нову Європу. У ролику HBO можна побачити, як глава держави, персонаж Вінслет, веде переговори за величезним столом з офіційними особами США.

Крім Вінслет, у проєкті знімуться Андреа Райзборо, Х'ю Грант, Марта Плімптон та багато інших.

"Палац" : дивіться тизер

Нагадаємо, HBO розпочав фільмування 2 сезону "Дому Дракона". Зйомки тривають у Великій Британії та Іспанії.