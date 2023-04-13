На глядачів чекатиме чимало сезонів упродовж 10 років, які базуватимуться на кожній з книг франшизи. Також у ньому буде оновлений акторський склад.

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HBO зніме серіал про Гаррі Поттера

Новини про шоу, засноване на мегахіті серії книг Джоан Роулінг, вперше просочилися 3 квітня, але тепер подробиці офіційно підтвердилися.

Ми раді дати глядачам можливість відкрити для себе Гоґвортс зовсім по-новому. Гаррі Поттер – це культурний феномен, і очевидно, що існує така стійка любов і жага до чарівного світу. У партнерстві з Warner Bros. Television і Дж. К. Роулінг ця нова серія Max Original зануриться в кожну з культових книг, якими шанувальники продовжували насолоджуватися протягом усіх цих років,

— повідомив голова та генеральний директор HBO Max Content Кейсі Блойс.

Серіал про Гаррі Поттер: дивіться тизер

Нагадаємо, перша книжка "Гаррі Поттер і філософський камінь" була опублікована в 1997 році, а остання "Гаррі Поттер і реліквії смерті" – у 2007 році. Перший фільм за мотивами книги вийшов у 2001 році, з Деніелом Редкліффом у головній ролі як Гаррі Поттером, Рупертом Грінтом як Рональдом та Еммою Вотсон як Герміоною. Останній фільм про Гаррі Поттера був випущений у 2011 році.