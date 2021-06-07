Кейт Уинслет устроила скандал из-за отретушированного постера "Мейр из Исттауна"

Звезда "Титаника" заявила, что отклонила отретушированный рекламный плакат. В чем же заключался скандальный инцидент – Подробнее читайте на кино 24.

45-летняя Кейт Уинслет не стесняется изменений, которые произошли с ее телом и лицом с возрастом, а также после рождения двух детей. Более того, голливудская дива согласилась акцентировать внимание на недостатках своей внешности в новом сериале от HBO – "Мейр из Исттауна".

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В свежем интервью актриса отметила, что ее героиня – Мейр Шиен – откровенно некрасивая женщина. По словам актрисы перевоплощаясь в свою героиню, она чувствовала себя несчастной и некрасивой

В чем суть скандала с Кейт Уинслет?

Во-первых, актрису нервировал постер ленты. По словам Кейт, она дважды отправляла плакат для сериала, заметив, что ее кожа была обработана аэрографом. Она подчеркнула, что зрители хотят видеть персонажей, которые выглядят настоящими.

Я точно знаю количество "гусиных лапок" вокруг своих глаз, так что, пожалуйста, верните их все обратно,

– требовала знаменитость.



Кейт Уинслет на постере сериала "Мейр из Исттауна" / IMDb

Во-вторых, режиссер Крейг Зобель вырезал на этапе постпродакшна кадры, на которых виден неидеальный живот Кейт.

Я тогда очень разозлилась и буквально кричала ему, чтобы он не смел этого делать,

– поделилась артистка.

Оскароносная актриса также рассказала для источника, что зрители "проголодались" за шоу, в которых бы точно изображали реальные женские тела. Она высказала предположение, что зрители отождествляют себя с ее героиней отчасти потому, что она "полностью функционирующая, самодостаточная женщина с телом и лицом, которое соответствует ее возрасту, ее жизни и ее происхождению".

также, что Уинслет отметила, что. Но для сериала "Мейр из Исттауна" она сделала исключение и снялась обнаженной. Кейт призналась, что

Актриса много времени отдала персонажу Мейр Шиен. Заручившись поддержкой костюмеров, актриса лично выбирала некрасивый одежду для своей героини. Кроме того, Уинслет просила ставить свет на площадке так, чтобы все недостатки ее лица были видны как нельзя лучше. Все это было нужно для создания образа закаленной героини, которую мучают старые раны.

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Кратко о сюжете "Мейр из Исттауна"

"Мейр из Исттауна" – это детективный сериал от HBO, стремительно покоривший мир. В центре событий – женщина Мейр Шиен, проживающая в небольшом городке и расследующая ужасное убийство, всколыхнувшее весь штат. Ей придется узнать все подробности из жизни жертвы и выйти на след убийцы.

"Мейр из Исттауна": смотрите трейлер онлайн