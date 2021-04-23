На стриминговий платформе HBO Max презентовали новый детективный сериал "Мейр с Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли. Оказалось, что саундтрек к ленте написал канадский композитор украинского происхождения Любомир Мельник.

Премьера сериала HBO состоялась 18 апреля 2021 года. В первом эпизоде ​​можно услышать 5-минутный фрагмент композиции Pockets Of Light, которую в 2013 году написал украинец Любомир Мельник и включил ее в альбом Corollaries. Авторы детективного сериала "Мейр с Исттауна" завершили музыкой дебютную серию ленты.

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Спасибо HBO за то, что включили в сериал мою музыку! И еще один приятный момент: я первый украинский композитор и пианист для HBO,

– написал Любомир Мельник.

Слушайте композицию Pockets Of Light от Любомира Мельника: аудио

Что известно о Любомире Мельнике Композитор родился в Мюнхене в 1949 году. Его родители – украинские эмигранты, которые вскоре поселились в Канаде. Любомир Мельник не скрывает своего украинского происхождения и часто устраивает гастроли по городам Родины.



В творчестве композитора – более 120 авторских композиций, среди которых есть и коллаборации с другими музыкантами Европы и США. Любомир Мельник хорошо известен в мире своей техникой "непрерывной музыки". Послушать композитора вживую украинцы смогут осенью 2021 года: именно на это время у него запланированы концерты.

"Мейр с Исттауна": коротко о сериале

Детективный сериал от HBO "Мейр с Исттауна" имеет все шансы стремительно покорить мир. В центре событий – женщина Маре Шиэн, которая проживает в небольшом городке и расследует ужасное убийство, которое всколыхнуло Пенсильванию. Ей придется узнать все детали из жизни жертвы в тот день и выйти на след душегуба.

Но не только расследование запутанного дела покажут авторы "Мейр с Исттауна". Главная героиня пытается наладить свою жизнь и решить все проблемы, с которыми столкнулась его семья.

Актеры сериала "Мейр с Исттауна":

Кейт Уинслет

Питерс

Ангри Райс

Гай Пирс

Джулианна Николсон