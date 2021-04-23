На стрімінговій платформі HBO Max презентували новий детективний серіал "Мейр з Істтауна" з Кейт Вінслет у головній ролі. Виявилось, що саундтрек до стрічки написав канадський композитор українського походження Любомир Мельник.

Прем'єра серіалу HBO відбулась 18 квітня 2021 року. В першому епізоді можна почути 5-хвилинний фрагмент композиції Pockets Of Light, яку у 2013 році написав українець Любомир Мельник та включив її до альбому Corollaries. Автори детективного серіалу "Мейр з Істтауна" завершили музикою дебютну серію стрічки.

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Дякую HBO за те, що включили до серіалу мою музику! І ще один приємний момент: я перший український композитор і піаніст для HBO,

– написав Любомир Мельник.

Слухайте композицію Pockets Of Light від Любомира Мельника: аудіо

Що відомо про Любомира Мельника Композитор народився у Мюнхені в 1949 році. Його батьки – українські емігранти, які невдовзі оселились в Канаді. Любомир Мельник не приховує свого українського походження та часто влаштовує гастролі містами Батьківщини.



У творчому доробку композитора – понад 120 авторських композицій, серед яких є і колаборації з іншими музикантами Європи і США. Любомир Мельник добре відомий у світі своєю технікою "безперервної музики". Послухати композитора наживо українці зможуть восени 2021 року: саме на цей час в нього заплановані концерти.

"Мейр з Істтауна": коротко про серіал

Детективний серіал від HBO "Мейр з Істтауна" має всі шанси стрімко підкорити світ. У центрі подій – жінка Маре Шіен, яка проживає у невеличкому містечку і розслідує жахливе вбивство, що сколихнуло Пенсильванію. Їй доведеться дізнатись всі деталі з життя жертви у той день та вийти на слід душогуба.

Та не тільки розслідування заплутаної справи покажуть автори "Мейр з Істтауна". Головна героїня намагатиметься налагодити своє життя і вирішити всі проблеми, з якими стикнулась її родина.

Актори серіалу "Мейр з Істтауна":

Кейт Вінслет

Еван Пітерс

Ангрі Райс

Гай Пірс

Джуліанна Ніколсон

"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер серіалу