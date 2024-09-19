Звезда "Титаника" Кейт Уинслет впервые высказалась о войне в Украине и объяснила свою позицию

Звезда легендарного фильма "Титаник" Кейт Уинслет впервые публично высказалась о войне в Украине. 48-летняя актриса всегда отличалась своим сильным характером и принципиальной позицией.

В разговоре с изданием Time она затронула тему смелости и того, что это значит для нее лично. В этом контексте она вспомнила об Украине.

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Кейт Уинслет впервые заговорила об Украине: что сказала актриса

Кейт Уинслет исполнила главную роль в фильме "Ли", где перевоплотилась в образ легендарной корреспондентки и фотожурналистки Ли Миллер, которая работала во время Второй мировой войны.



Кейт Уинслет в фильме "Ли" / Кадр из фильма

По словам актрисы, она сознательно отказалась от традиционных стандартов красоты, которые часто диктует Голливуд. Кейт не боялась появляться перед камерой без макияжа и без использования специальных эффектов, скрывающих недостатки. Она решила показать настоящее лицо и тело своей героини. Таким образом, она хотела передать зрителям настоящую сущность женщины, которая прошла через много испытаний и трудностей, но не потеряла своей силы духа и смелости.



Кейт Уинслет в фильме "Ли" / Кадр из фильма

Кейт Уинслет столкнулась с реакцией, которая ее неприятно удивила. Она заметила, что многие люди начали считать ее борьбу со стандартами "безупречной женщины" актом храбрости. Актриса признается, что подобные комментарии ее раздражают.

Кейт отметила, что для нее настоящая смелость – это не просто способность делать то, что нужно, несмотря на страх. Это прежде всего готовность противостоять несправедливости и бороться за свои права и свободы, даже когда ситуация кажется безвыходной. Она подчеркнула, что украинский народ, который переживает такие тяжелые испытания, демонстрирует миру настоящую отвагу, достойную наивысшего уважения.

Это – не смелость. Я не бывший руководитель почты, который борется за справедливость. И я не в Украине. Я выполняю работу, которая для меня важна,

– поделилась артистка.

По ее словам, именно украинцы сегодня являются примером того, что значит не сдаваться перед лицом опасности, бороться за свои убеждения и не позволять страху одолеть себя.