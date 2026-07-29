Звезда "Теории большого взрыва" показала фото дочери, вызвавшее волну реакций
В доме Кейли Куоко, похоже, произрастает будущая художница. Правда, на этот раз трехлетняя Матильда решила, что лучшее полотно для творчества – она сама.
Как сообщает People , звезда "Теории большого взрыва" поделилась в инстаграмме забавными кадрами дочери после домашнего мастер-класса по рисованию. Сначала девочка усердно работала над рисунком, но финальный результат оказался не только на бумаге. На фото Матильда позирует с лицом и руками, вымазанными синей краской.
Дочь Келли Куоко Матильда / Фото Инстаграм звезды
Для родителей такая картина вряд ли стала неожиданностью. Хотя после творческих экспериментов дети обычно нуждаются не в аплодисментах, а в срочном мытье.
Для Кейли Куоко такие домашние приключения сейчас особенно символичны. В прошлом месяце она сообщила, что вместе с женихом Томом Пелфри ждет вторую дочь. О пополнении пара рассказала с помощью торта с розовой начинкой, которая и раскрыла пол будущего ребенка.
Дочь Келли Куоко Матильда / Фото Инстаграм звезды
Актриса призналась, что вторая беременность оказалась непростой, но назвала этот период исполнением своей мечты. В то же время пошутила, что ее жених официально получает звание "папа девочек".
Кстати, недавно еще одна звезда "Теории большого взрыва" Джим Персонс поделилась мнениями о возможном продолжении культового сериала и честно призналась, верит ли в возвращение знакомых героев на экраны.