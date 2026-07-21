Но, как сообщает HELLO, Джим Парсонс, которого весь мир знает благодаря роли Шелдона Купера в "Теории большого взрыва", похоже, даже не стал бы рассматривать это предложение. И дело вовсе не в гонораре.

53-летний актер откровенно заявил, что не вернулся бы в сериал "ни за какие деньги". Да, именно в тот проект, который сделал его мировой звездой, принес четыре премии "Эмми" и превратил Шелдона в одного из самых известных телевизионных персонажей XXI века.



Сериал "Теория большого взрыва" / Фото imdb



Актер неожиданно признал, что за блеском успеха скрывалась совсем другая реальность. По словам Парсонса, сегодня он понимает: даже в лучшие моменты своей карьеры он чувствовал себя несчастным.

"Я не был счастлив. Я постоянно находился в стрессе", – признался актер.

Он объяснил, что жил с ощущением, будто одновременно жонглирует десятками тарелок, и стоит хотя бы одной упасть – все мгновенно развалится. Успех, популярность и заоблачные рейтинги казались возможными лишь благодаря изнурительной дисциплине и бесконечной работе.

Несмотря на такое громкое признание, актер подчеркивает, что прекрасно общается с бывшими коллегами. Келли Куоко, Джонни Галеки, Майим Бялик, Саймон Гелберг, Кунал Найяр и Мелисса Ройч остались важной частью его жизни.

Более того, после финала ситкома Парсонс с удовольствием работал над спин-оффом "Юный Шелдон", где был рассказчиком и исполнительным продюсером.

По его словам, возвращение в эту вселенную стало совершенно иным опытом. Без многочасовых съемок перед живой аудиторией, без бешеного темпа и без ощущения, что нужно безупречно держать весь мир на своих плечах.

Кстати, даже если сериал заканчивается, актеры все еще могут зарабатывать кругленькую сумму – как, например, актеры культового сериала "Друзья".

