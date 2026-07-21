Але, як розповідає HELLO, Джим Парсонс, якого весь світ знає завдяки ролі Шелдона Купера в "Теорії великого вибуху", схоже, навіть не став би слухати пропозицію. І справа зовсім не в гонорарі.

53-річний актор відверто заявив, що не повернувся б до серіалу "ні за які гроші". Так, саме до проєкту, який зробив його світовою зіркою, приніс чотири премії Emmy і перетворив Шелдона на одного з найвідоміших телевізійних персонажів XXI століття.



Серіал "Теорія великого вибуху" / Фото imdb



Актор несподівано визнав, що за блиском успіху ховалася зовсім інша реальність. За словами Парсонса, сьогодні він розуміє: навіть у найкращі моменти своєї кар'єри він почувався нещасним.

Я не був щасливим. Я постійно перебував у стресі, – зізнався актор.

Він пояснив, що жив із відчуттям, ніби одночасно жонглює десятками тарілок і варто хоча б одній впасти – усе миттєво розвалиться. Успіх, популярність і шалені рейтинги здавалися можливими лише завдяки виснажливій дисципліні та нескінченній роботі.

Попри таке гучне зізнання, актор наголошує, що чудово спілкується з колишніми колегами. Келлі Куоко, Джонні Галекі, Маїм Бялік, Саймон Гелберг, Кунал Найяр і Мелісса Ройч залишилися важливою частиною його життя.

Ба більше, після фіналу ситкому Парсонс із задоволенням працював над спінофом "Юний Шелдон", де був оповідачем і виконавчим продюсером.

За його словами, повернення до цього всесвіту було зовсім іншим досвідом. Без багатогодинних зйомок перед живою аудиторією, без шаленого темпу й без відчуття, що потрібно бездоганно тримати весь світ на власних плечах.

До речі, навіть, якщо серіал закінується, то актори все ще можуть заробляти кругленьку суму – як от актори культового серіалу "Друзі".

