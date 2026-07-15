Цікаво, що участь у ситкомі принесла акторам не тільки славу, а й довічне забезпечення. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, хто і скільки заробив за 10 сезонів серіалу і які суми герої отримують досі.

Варто розуміти, що кожен новий сезон відрізнявся сумами, адже "Друзі" ставали все популярнішими, а попит зростав. Кожен із головних героїв отримував майже одинакові зарплати за епізод.

1 сезон – 22 500 тисяч доларів;

2 сезон – від 20 до 40 тисяч доларів (на цьому фоні виникли суперечки через нерівноцінність оплат);

3 сезон – 75 тисяч доларів;

4 сезон – 85 тисяч доларів;

5 сезон – 100 тисяч доларів;

6 сезон – 125 тисяч доларів;

7 сезон – 750 тисяч доларів;

8 сезон – 750 тисяч доларів;

9 сезон – 1 мільйон доларів;

10 сезон – 1 мільйон доларів.

Зауважимо, що після виходу п'ятого сезону актори домовились про відсоток від повторних показів. Кожен із них досі отримує приблизно по 20 мільйонів доларів на рік за те, що серіал повторно показують на ТБ і стрімінгових платформах. А от компанія Warner Bros. щороку заробляє на "Друзях" близько одного мільярда доларів.

Серіал "Друзі" / Кадр із серіалу

Цікавий факт! У 2018 році компанія Netflix хотіла забрати з сервісу ситком, однак масова гнівна реакція людей змусила керівництво переглянути своє рішення.

У 2021 році вийшов фільм "Друзі: Возз'єднання". Меттью Перрі, Ліза Кудроу, Дженнфіер Еністон, Мет Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер отримали за знімання приблизно по 5 мільйонів доларів кожен.

Ось така історія, коли роль в одному серіалі може стати для тебе фінансовою подушкою на все життя. Шкода, що Меттью Перрі, який був улюбленцем глядачів, тепер спостерігає за своїми друзями та колегами з небес.

А якщо ви фанат "Друзів", то у нас є хороші новини – існує продовження серіалу під назвою "Джої".