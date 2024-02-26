Узнайте в материале, что известно о состоянии здоровья актера накануне его смерти. А также, как комментировал Кеннет Митчелл свой диагноз.

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Умер известный канадский актер: что произошло

Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет в результате осложнений, связанных с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Диагноз этой болезни актеру поставили еще в 2018 году, а уже с 2019 года он уже пользовался креслом колесным.

В определенном смысле я стараюсь видеть в этом красоту. Я никогда не забуду, что мне сказал один из моих коллег по фильму, который тоже пережил сложные времена. Он говорил мне: "У тебя есть выбор". Вы можете воспринимать это по-разному, но попробуйте посмотреть на это как на подарок, благодаря которому вы можете почувствовать жизнь так, как большинство ее не чувствует,

– говорил Митчелл о своем диагнозе.

В сообщение о смерти актера отметили, что в течение пяти с половиной лет Кен сталкивался со многими трудностями, связанными с болезнью. Однако он смог подняться над каждым испытанием и продолжал жить полноценной и радостной жизнью, наслаждаясь каждым мгновением.

Он жил по принципу: "каждый день – это подарок",

– сообщили на официальной странице знаменитости.

Фильмография Кеннета Митчелла