Каждый новый проект с его участием получает высокие рейтинги и положительные отзывы зрителей. Кино 24 сделал для вас подборку лент, в которых Керем Бюрсин сыграл яркие роли.

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"Этот город последует за тобой", 2017

История сериала расскажет о боксере Али, которого сыграл Керем Бюрсин.

К сожалению, у парня в детстве произошла трагедия – он потерял мать. Однако ужасным является и то, что сам парень стал свидетелем того, как его отец убил маму. Однако Али смог спастись, спрятавшись под лодками, где потом его нашел один моряк и взял с собой.

Моряк Рауф хорошо относился к Али и воспитал его как своего ребенка. Через 20 лет они возвращаются в Стамбул, куда должны доставить груз. Волею судьбы так происходит, что этот груз принадлежит отцу Али, Метину Микеламоглу.

Кроме этого, моряк Рауф организует встречу с известным боксером, который окажется настоящим отцом Али. Сам Метин Мекаламоглу очень строгий. У него есть дочь, которая занимается танцами, однако отец против этого. Он не пускает Пелин участвовать в конкурсе, из-за чего они ссорятся в порту, где прибыл груз.

И именно в этот самый момент Али встречает любовь всей жизни.

"Этот город пойдет за тобой": смотрите онлайн трейлер сериала

"Неживые", 2019

По сюжету, Миа – вампир, которому 164 года. Она вместе с Кармен, своей наставницей, приезжает в Стамбул, чтобы найти того самого вампира, который когда-то давно превратил ее в монстра.

Она хочет осуществить свою давнюю мечту: убить Дмитрия, который и превратил ее в вампира. Миа надеется это сделать, чтобы снова принадлежать к миру людей.

Однако убить Дмитрия, который является одним из сильнейших вампиров в истории, не так уж и легко.

Именно Керем Бюрсин мастерски сыграл могущественного вампира Дмитрия.

"Неживые": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хорошая игра", 2018

По сюжету Дженк недавно закончил школу и работает в интернет-кафе. К тому же он прекрасно играет в League of Legends и прокачивает персонажей других игроков за отдельную плату.

Он тратит заработанные деньги на поддержку матери и лекарства для своей сестры. Однажды Ада, менеджер новой киберспортивной команды "Странная пятерка", предлагает Дженку присоединиться к ним.

Юноша рассматривает это как возможность осуществить свою мечту и начать зарабатывать приличные деньги, однако талантливым игрокам придется столкнуться с многочисленными трудностями на пути к успеху.

"Хорошая игра": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте себе для просмотра ленту из подборки, в которой сыграл Керем Бюрсин, и наслаждайтесь хорошим времяпрепровождением.