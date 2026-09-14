Майк Фленаган экранизировал культовый роман Стивена Кинга в виде сериала

Казалось бы, историю Кэрри Уайт Голливуд уже рассказывал столько раз, что девушке давно можно было дать передохнуть. Но нет: если у вас есть телекинез, токсичная мама и худший выпускной вечер в истории кино, стриминговые сервисы так просто вас не отпустят. Этой осенью культовая история Стивена Кинга возвращается – теперь в формате сериала.

Как сообщает Deadline, за новую версию взялся Майк Фленаган, автор "Полуночной мессы" и "Призраков дома на холме". Премьера "Кэрри" состоится 7 октября 226 года на Prime Video, а зрители сразу получат все восемь эпизодов.

Знакомая Кэрри, но уже в современной школе

В основе сериала – знаменитый роман Стивена Кинга 1974 года. Однако Фленаган не собирается просто еще раз пересказывать историю девушки, которую изводят одноклассники, а она однажды решает продемонстрировать, почему доводить человека до телекинеза – не лучшая школьная традиция.

Новый сериал должен расширить мир оригинальной истории, подробнее показать персонажей и обстоятельства, которые формируют Кэрри. События перенесут в современный мир, а значительное внимание уделят жестокости и давлению, с которыми она сталкивается в школе. Тизер также намекал, что одной из причин ее проблем станет разрушенная дружба.

То есть кровь на выпускном, похоже, никуда не денется. Просто по пути к ней нам дадут гораздо больше причин понять, почему у Кэрри окончательно лопнуло терпение.



"Кэрри": смотреть трейлер

Кто сыграет новую Кэрри

Главную роль получила Саммер Г. Гауэлл. И просто прийти на кастинг с мрачным взглядом было недостаточно: создатели просмотрели более тысячи актеров, прежде чем выбрали именно ее.

Ее мать Маргарет Уайт сыграет Саманта Слоян, а также в сериале появятся Сиена Агудонг, Элисон Торнтон, Джоэл Улетт, Джози Тота, Артур Конти и Эмбер Мидтандер. Директора школы сыграет Мэттью Лиллард, хорошо знакомый поклонникам хорроров по фильму "Крик".

К проекту также присоединились знакомые поклонникам Фленагана актеры – Кейт Сигел, Рахул Коли и Майкл Трукко, а среди приглашенных звезд – Хизер Грэм.

Фленаган – не только продюсер

Майк Фленаган выступил сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером сериала. Более того, он лично снял первый, второй, седьмой и восьмой эпизоды. В режиссерскую команду также вошли Кейт Сигел, Аксель Керолин, Кира Седжвик и Хироми Камата. Сам Стивен Кинг стал одним из исполнительных продюсеров проекта.

Напомним, что уже на этой неделе на Netflix выходит новый сериал "Монстр: История Лиззи Борден".