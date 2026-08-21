Netflix показал трейлер четвертого сезона антологии "Монстр" от Райана Мерфи и Иэна Бреннана. На этот раз в центре истории – Лиззи Борден, молодая женщина, которую обвинили в жестоком убийстве собственных родителей топором в 1892 году.

Главную роль сыграла Элла Битти, а ее родителей – Эндрю и Эбби Борденов – сыграли Чарли Ханнем и Ребекка Холл.

"Монстр: История Лиззи Борден": смотреть трейлер

"Кровь – это сила. Кровь – это свобода"

Именно с этих слов служанки Мэгги Салливан, которую играет Вики Крипс, начинается трейлер. И если после этого вы подумали, что зрителя ждет обычная историческая драма, то топор в следующих кадрах должен убедить в обратном.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В сериале Лиззи показывают как молодую женщину, которая задыхается от суровых ожиданий своих родителей. Дополнительно ситуацию осложняет ее тайный роман с новой горничной семьи – Мэгги.

Именно Мэгги, судя по трейлеру, постепенно подталкивает Лиззи к мысли, что ее родители "заслуживают" наказания.

Элла Битти тщательно готовилась

Для роли Битти решила не полагаться только на сценарий. Когда получила возможность сыграть Лиззи, актриса пересмотрела множество подкастов о реальных преступлениях, чтобы разобраться в реальной истории.

Впрочем, задача актрисы заключалась не просто в том, чтобы воспроизвести исторические факты. Сериал предлагает собственную, художественно переосмысленную версию Лиззи Борден – с ее отношениями, внутренними конфликтами и мотивациями.

И здесь начинается самое интересное: настоящая Лиззи Борден была оправдана, а вопрос о том, действительно ли она убила своих родителей, остается предметом дискуссий уже более века.

Крови в кадре будет достаточно

Судя по трейлеру, создатели не экономили на деталях. Битти рассказала, что кровь на съемочной площадке иногда наносили вручную кистями, а иногда буквально выливали на нее.

Для особенно эффектных сцен использовали специальную систему – blood rig. Когда актриса ударяла топором по конструкции, оттуда выстреливала бутафорская кровь.

Правда, у Битти есть простой лайфхак для тех, кто после такого опыта случайно превратился в персонажа фильма ужасов: искусственная кровь хорошо смывается кремом для бритья.

Когда смотреть "Монстр: История Лиззи Борден"

Четвертый сезон антологии "Монстр" выйдет на Netflix 17 сентября 2026 года.

Но "Монстр: История Лиззи Борден" – не единственная громкая премьера, которую Netflix готовит к осени. Зрителей также ждет триллер "Из глубины" с Джошем Хартнеттом – еще один проект, что стриминговая платформа уже успела подогреть трейлером.