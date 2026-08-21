Netflix показав трейлер четвертого сезону антології "Монстр" від Раяна Мерфі та Ієна Бреннана. Цього разу в центрі історії – Ліззі Борден, молода жінка, яку звинуватили у жорстокому вбивстві власних батьків сокирою у 1892 році.

Головну роль зіграла Елла Бітті, а її батьків – Ендрю та Еббі Борденів – зіграли Чарлі Ганнем і Ребекка Голл.

"Монстр: Історія Ліззі Борден": дивитись трейлер

"Кров – це сила. Кров – це свобода"

Саме такими словами служниці Меггі Салліван, яку грає Вікі Кріпс, починається трейлер. І якщо після цього ви подумали, що на глядача чекає звичайна історична драма, то сокира в наступних кадрах має переконати у протилежному.

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У серіалі Ліззі показують як молоду жінку, яка задихається від суворих очікувань своїх батьків. Додатково ситуацію ускладнює її таємний роман із новою служницею родини Меггі.

Саме Меггі, судячи з трейлера, поступово підштовхує Ліззі до думки, що її батьки "заслуговують" на покарання.

Елла Бітті готувалася ґрунтовно

Для ролі Бітті вирішила не покладатися лише на сценарій. Коли отримала можливість зіграти Ліззі, акторка переглянула безліч true crime-подкастів, щоб розібратися в реальній історії.

Втім, завданням акторки було не просто відтворити історичні факти. Серіал пропонує власну, художньо переосмислену версію Ліззі Борден – з її стосунками, внутрішніми конфліктами та мотиваціями.

І тут починається найцікавіше: реальна Ліззі Борден була виправдана, а питання про те, чи справді вона вбила своїх батьків, залишається предметом дискусій уже понад століття.

Крові у кадрі буде достатньо

Судячи з трейлера, творці не економили на деталях. Бітті розповіла, що кров на знімальному майданчику іноді наносили вручну пензлями, а іноді буквально виливали на неї.

Для особливо ефектних сцен використовували спеціальну систему – blood rig. Коли акторка вдаряла сокирою по конструкції, звідти вистрілювала бутафорська кров.

Щоправда, Бітті має простий лайфхак для тих, хто після такого досвіду випадково перетворився на людину з фільму жахів: фальшива кров добре змивається кремом для гоління.

Коли дивитися "Монстр: Історія Ліззі Борден"

Четвертий сезон антології "Монстр" вийде на Netflix 17 вересня 2026 року.

Але "Монстр: Історія Ліззі Борден" – не єдина гучна прем’єра, яку Netflix готує на осінь. На глядачів також чекає трилер "З глибини" з Джошем Гартнеттом – ще один проєкт, який стримінг уже встиг підігріти трейлером.