Например, он вместе со своим братом выступил в Вашингтоне, чтобы собрать деньги для Украины. Отметим, что мероприятие было организовано эмигрантами из России – совладельцами "Дачи" Дмитрием Чекалдиным и Ильей Альтером. В день рождения актера 24 Канал вспомнит лучшие фильмы, в которых он снимался.

Фильмография Кевина Бейкона

"Таинственная река", 2003

Рейтинг IMDb: 7,9

Криминальная драма рассказывает о трех друзьях из Бостона, чью дружбу разрушила тяжелая травма одного из парней. Спустя много лет они вновь встречаются из-за убийства. 19-летнюю Кэти, дочь главного героя, находят убитой. Главные подозрения падают на Дэйва, который в ту ночь вернулся домой поздно и весь в крови.

"Таинственная река": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невидимка", 2000

Рейтинг IMDb: 5,9

По сюжету, амбициозный ученый Себастьян Кейн руководит секретной лабораторией. Его команде удается разработать сыворотку невидимости и успешно вернуть в нормальное состояние подопытную гориллу. Одержимый успехом Кейн решает испытать препарат на себе. Эксперимент проходит удачно, но ученые сталкиваются с проблемой: побочные эффекты сыворотки необратимы.

"Невидимка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аполлон-13", 1995

Рейтинг IMDb: 7,7

11 апреля 1970 года космический корабль отправляется в космос. В состав экипажа вошли командир Джим Ловелл, пилот командного модуля Джек Суайгерт и пилот лунного модуля Фред Хейз. Взрыв кислородного баллона в 320 000 км от Земли превращает высадку на Луну в отчаянную борьбу за выживание. Экипаж и центр управления на Земле должны проявить изобретательность, чтобы вернуть астронавтов домой.

"Аполлон-13": смотрите онлайн трейлер фильма

Другие фильмы и сериалы с Кевином Бэйконом:

"Все, что в твоих силах";

"Полицейская тачка";

"Последний путь";

"Охотник за головами";

"Коматозники";

"Город на холме";

"День патриота";

"Последователи" и другие.

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