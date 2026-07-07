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Актеры, которые приехали в Америку и стали популярными

Арнольд Шварценеггер

Звезда "Терминатора" родом из австрийского города. Когда ему был 21 год, актер прилетел в США с горсткой денег и желанием стать лучшим. Сначала он стал семикратным обладателем титула "Мистер Олимпия", а затем в его актерской карьере появились культовые роли в "Терминаторе" и "Хищнике". Однако он на этом не остановился и пошел в политику. И даже здесь Арнольд одержал победу, став губернатором Калифорнии.

Арнольд Шварценеггер / Фото Getty Images

Интересно, что на родине Шварценеггера установлена его статуя, изображающая актера в культовой позе во время конкурса "Мистер Олимпия". Памятник расположен возле дома Арнольда.

Энтони Хопкинс

Оскароносный актер родился в графстве Уэльс, что в Великобритании. Он переехал из своего уютного городка в страну, где все всегда спешат, и в 1991 году сыграл одну из своих культовых ролей в фильме "Молчание ягнят". Его экранное время составляет всего 16 минут, однако статуэтка "Оскара" оказалась в его руках. В 2000 году Энтони официально стал американцем, а спустя 30 лет вновь получил "Оскар" за фильм "Отец".

Энтони Хопкинс / Фото Getty Images

Сальма Хайек

На своей родине – в Мексике, актриса уже была настоящей звездой. Однако в начале 90-х годов она решила идти дальше и приехала в Голливуд, где ее совсем не ждали. Сальму критиковали за акцент, говорили, что ролей для нее просто нет, и советовали попробовать что-то другое. Но Хайек не сдалась и взяла судьбу в свои руки – в 2002 году кинозвезда сама написала сценарий фильма "Фрида", где выступила еще и в роли продюсера, а также сыграла главную роль. За это она получила номинацию на "Оскар".

Сальма Гаек с мужем Франсуа-Анри Пино / Фото Getty Images

Шарлиз Терон

Голливудская актриса родом из ЮАР. Ее карьера началась очень рано, ведь уже в 16 лет она победила на конкурсе моделей и оказалась в Милане. Затем в ее жизни появился Нью-Йорк и большая мечта о сцене. Когда Шарлиз было 19 лет, у нее в кармане было всего 400 долларов и билет в один конец до Лос-Анджелеса. Когда она пришла в банк с чеком от матери, сотрудник отказался его принять. Актрисе пришлось устроить скандал, и именно тогда ее заметил агент и дал свою визитку. Через два года Терон уже снималась в фильмах, а через девять – получила "Оскар".

Шарлиз Терон / Фото Getty Images

Эмили Блант

Звезда фильмов "Дьявол носит Prada" на самом деле британка. Однажды она решила просто поехать в США, и эта страна стала для нее домом. Интересно, что далеко не все зрители узнали актрису в культовом фильме "Оппенгеймер", который собрал немало "Оскаров".

Эмили Блант / Фото с фан-аккаунта актрисы

Натали Портман

Еще одна оскароносная актриса, которая родилась в Иерусалиме, а через три года официально стала гражданкой Америки. Несмотря на то, что знаменитость может говорить на иврите, в фильмах она разговаривает по-английски. Когда Портман было 12 лет, она получила свою первую роль в фильме "Леони", а в 18 – стала студенткой Гарварда. "Оскар" ей принес фильм "Черный лебедь".

Натали Портман / Фото Getty Images

А если вам интересна тема голливудских звезд, то обратите внимание на актеров, с которыми не общаются их собственные дети.