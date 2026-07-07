Щоб краще зрозуміти про кого йде мова, 24 Канал далі у матеріалі дасть більше деталей.

Актори, які приїхали до Америки і стали популярними

Арнольд Шварцнеггер

Зірка "Термінатора" родом із австрійського міста. Коли йому був 21 рік, то актор прилетів до США зі жменею грошей і бажанням стати найкращим. Спершу він став семиразовим володарем титулу "Містер Олімпія", а далі у його акторській кар'єрі з'явились культові ролі "Термінаторі" та "Хижаку". Однак він на цьому не зупинився і пішов у політику. І навіть тут Арнольд переміг, адже став губернатором Каліфорнії.

Арнольд Шварцнеггер / Фото Getty images

Цікаво, що на Батьківщині Шварцнеггера встановлена його статуя, яка зображує актора у культовій позі під час конкурсу "Містер Олімпія". Пам'ятник розташований біля будинку Арнольда.

Ентоні Гопкінс

Оскароносний актор народився у графстві Уельс, що у Великій Британії. Він перебрався зі свого затишного містечка до країни, де всі завжди спішать, і у 1991 році зіграв одну зі своїх культових ролей у фільмі "Мовчання ягнят". Його екранний час становить всього 16 хвилин, однак статуетка Оскара опинилась у його руках. У 2000 році Ентоні офіційно став американцем, а через 30 років знову отримав Оскар за фільм "Батько".

Ентоні Гопкінс / Фото Getty images

Сальма Гаєк

На своїй Батьківщині – Мексиці, акторка вже була справжньою зіркою. Однак на початку 90-х років вирішила йти далі і приїхала до Голлівуду, де на неї зовсім не чекали. Сальму критикували за акцент, казали, що ролей для неї просто немає, і рекомендували спробувати щось інше. Але Гаєк не здалась і взяла власну долю у роки – у 2002 році кінозірка написала сама сценарій стрічки "Фріда", де виступила ще й ролі продюсера, а також зіграла головну роль. За це вона отримала номінацію на Оскар.

Сальма Гаєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно / Фото Getty images

Шарліз Терон

Голлівудська акторка родом із ЮАР. Її кар'єра почалась дуже рано, адже вже у 16 років вона перемогла на конкурсі моделей й опинилась у Мілані. Далі з нею стався Нью-Йорк і велика мрія про сцену. Коли Шарліз було 19 років, вона мала у кишені всього 400 доларів і квиток в одну сторону до Лос-Анджелеса. Коли вона прийшла до банку з чеком від матері, то працівник відмовився його прийняти. Акторці довелось влаштувати скандал і саме тоді її помітив агент й дав свою візитівку. Через два роки Терон уже мала ролі у фільмах, а через дев'ять – отримала Оскар.

Шарліз Терон / Фото Getty Images

Емілі Блант

Зірка фільмів "Диявол носить Prada" насправді британка. Якось вона вирішила просто поїхати до США й ця країна стала для неї домом. Цікаво, що далеко не всі глядачі впізнали акторку у культовому фільмі "Оппенгеймер", який зібрав чимало Оскарів.

Емілі Блант / Фото з фан-акаунту акторки

Наталі Портман

Ще одна оскароносна акторка, яка народилась у Єрусалимі, а через три роки офіційно стала громадянкою Америки. Попри те, що знаменитість може говорити на івриті, у фільмах вона розмовляє англійською. Коли Портман було 12 років, то вона отримала першу роль у фільмі "Леоні", а у 18 – була студенткою Гарварду. Оскар їй приніс фільм "Чорний лебідь".

Наталі Портман / Фото Getty Images

А якщо вам цікава тема голлівудських зірок, то зверніть увагу на акторів, з якими не спілкуються власні діти.