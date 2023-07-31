Актер "Телохранителя" Кевин Костнер якобы "приехал" в Киев: что на самом деле произошло

31 июля 2023, 19:04
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Михаил Дианов

В Украину 30 июля якобы "приехала" известная звезда Голливуда Кевин Костнер. Актер фильма "Телохранитель" якобы встретился с украинским военнослужащим Михаилом Диановым. Однако это оказалось шуткой.

Оскароносный актер Кевин Костнер с начала российско-украинской войны поддержал Украину и осудил кровавую политику Кремля. По его словам, то, что происходит сейчас – это позорная катастрофа. Костнер уверен, что Путин будет отвечать за преступления против Украины.

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"Кевин Костнер" приехал в Киев

О "визите" оскароносной звезды сообщил защитник "Азовстали" и морпех Михаил Дианов. Он опубликовал фотографию с подписью: "Узнаете?!". Украинцы не сразу узнали Кевина: "Тот момент, когда Дианова узнала, а Костнера нет", но позже прокомментировали: "Наш Герой и Кевин Костнер. Две звезды. Слава Украине!". Впрочем, внимательные пользователи сети обратили внимание, что актер несколько "изменился". Это и неудивительно, ведь на фото – не он.


Михаил Дианов и "актер Кевин Костнер" / Фото из инстаграма Михаила Дианова

Позже в комментарии ТСН Дианов опроверг новость о визите актера. Оказалось, таким образом морпех решил разыграть сеть, а на фото рядом с ним на самом деле его друг, изрядно похожий на голливудскую звезду.

Кто такой Кевин Костнер

Американский киноактер, режиссер, продюсер и музыкант. В 1991 году получил два Оскара – за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Трижды обладатель премий "Золотой глобус" (1991, 2013, 2023 годы) и Эмми (2012 год). Дебютировал в кино в возрасте 19 лет в ленте "Сиззл Бич". Первой более-менее удачной стала его работа в 1985 году в фильме "Сильверадо" режиссера Лоуренса Кездана. В его творчестве более 55 работ как актера и около 20 проектов как продюсера и сценариста. Из последних известных фильмов, в которых он участвовал: "Горизонт", "Лига справедливости Зака Снайдера", "Разреши ему пойти", "Глаза собаки", "Элловстоун", "Игра Молли", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".
Автор: Наталія Гулій