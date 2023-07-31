Актер "Телохранителя" Кевин Костнер якобы "приехал" в Киев: что на самом деле произошло

В Украину 30 июля якобы "приехала" известная звезда Голливуда Кевин Костнер. Актер фильма "Телохранитель" якобы встретился с украинским военнослужащим Михаилом Диановым. Однако это оказалось шуткой.

Оскароносный актер Кевин Костнер с начала российско-украинской войны поддержал Украину и осудил кровавую политику Кремля. По его словам, то, что происходит сейчас – это позорная катастрофа. Костнер уверен, что Путин будет отвечать за преступления против Украины.

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"Кевин Костнер" приехал в Киев

О "визите" оскароносной звезды сообщил защитник "Азовстали" и морпех Михаил Дианов. Он опубликовал фотографию с подписью: "Узнаете?!". Украинцы не сразу узнали Кевина: "Тот момент, когда Дианова узнала, а Костнера нет", но позже прокомментировали: "Наш Герой и Кевин Костнер. Две звезды. Слава Украине!". Впрочем, внимательные пользователи сети обратили внимание, что актер несколько "изменился". Это и неудивительно, ведь на фото – не он.



Михаил Дианов и "актер Кевин Костнер" / Фото из инстаграма Михаила Дианова

Позже в комментарии ТСН Дианов опроверг новость о визите актера. Оказалось, таким образом морпех решил разыграть сеть, а на фото рядом с ним на самом деле его друг, изрядно похожий на голливудскую звезду.