"Кевин Спейси категорически отрицает причастность к преступлениям": что известно о судебном деле актера

В четверг, 16 июня, в лондонском Королевском суде начались слушания по делу о секс-преступлениях, совершенных американским актером Кевином Спейси. Первое заседание длилось недолго.

62-летний Спейси пришел в зал суда в голубом костюме. Судья попросил его только встать и назвать свое имя, адрес и дату рождения.

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Кевин Спейси категорически отрицает причастность к сексуальным преступлениям

Актер назвал свое полное имя – Кевин Спейси Фаулер. Как заявил защищающий актера королевский адвокат Патрик Гиббс, Спейси категорически отрицает причастность к любому из преступлений, указанных по делу.

Голливудская кинозвезда была отпущена под залог без дополнительных условий. Следующее заседание назначили на 14 июля.

Что известно о секс-притязаниях Кевина Спейси

62-летний актер обвиняется в сексуальных преступлениях в период с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Звезде сериала "Карточный дом" также были предъявлены обвинения в принуждении человека к сексу с проникновением без согласия партнера. "Обвинения обнародовали после ряда улик, собранных столичной полицией в ходе расследования", – дополнил он.

Заметим, что в подобных случаях было привлечено несколько мужчин, которым за 30 и 40 лет. Зоурема, еще в 2005 году один мужчина утверждал, что подвергся сексуальному насилию. Позже в 2008 году другой был вынужден вступить в половой акт против своей воли. Все это происходило в Лондоне. Уже в 2013 году еще один мужчина заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Кевина Спейси в Глостершире.

Кроме этого, в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Спейси, что тот прикасался к нему в 1986 году, еще когда Реппу было всего 14 лет.

Как мы ранее отмечали, по обвинениям в притязаниях, Кевина Спейси обязали выплатить почти 31 миллион долларов студии MRC за нарушение контракта. Из-за секс-скандалов, связанных со звездой, студия понесла немалый ущерб.

Напомним, Кевин Спейси является двукратным лауреатом премии Оскар и снялся в таких фильмах, как "Семь", "Секреты Лос-Анджелеса", "Красота по-американски" и "Малыш на драйве", а также в сериале "Карточный домик" от Netflix. .