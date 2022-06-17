62-річний Спейсі прийшов до зали суду у блакитному костюмі. Суддя попросив його лише встати та назвати своє ім’я, адресу та дату народження.

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Кевін Спейсі категорично заперечує причетність до сексуальних злочинів

Актор назвав своє повне ім'я – Кевін Спейсі Фаулер. Як заявив королівський адвокат Патрік Гіббс, який захищає актора, Спейсі категорично заперечує причетність до будь-якого зі злочинів, зазначених у справі.

Голлівудську кінозірку відпустили під заставу без додаткових умов. Наступне засідання призначили на 14 липня.

Що відомо про секс-домагання Кевіна Спейсі

62-річного актора звинувачують у сексуальних злочинах у період з 2005 по 2013 рік у Лондоні та Глостерширі. Зірці серіалу "Картковий будинок" також було висунуто звинувачення у примусі людини до сексу із проникненням без згоди партнера. "Звинувачення оприлюднили після низки доказів, зібраних столичною поліцією в ході розслідування", – доповнив він.

Зауважимо, що у подібних випадках були залучені декілька чоловіків, яким за 30 і 40 років. Зоурема, ще у 2005 році один чоловік стверджував, що зазнав сексуального насильства. Пізніше у 2008 році інший був змушений вступити у статевий акт проти своєї волі. Все це відбувалося у Лондоні. Вже у 2013 році ще один чоловік заявив, що зазнав сексуального насильства зі сторони Кевіна Спейсі у Глостерширі.

Крім цього, у 2017 році актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі, що той торкався до нього в 1986 році, ще коли Реппу було всього лише 14 років.

Як ми раніше зазначали, через звинувачення у домаганнях, Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити майже 31 мільйон доларів студії MRC за порушення контракту. Через секс-скандали, пов’язані із зіркою, студія зазнала чималих збитків.

Нагадаємо, Кевін Спейсі є дворазовим лауреатом премії Оскар і знявся в таких фільмах, як "Сім", "Секрети Лос-Анджелеса", "Краса по-американськи" та "Малюк на драйві", а також у серіалі "Картковий будиночок" від Netflix.