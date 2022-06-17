Цього разу Депп зустрінеться з членом знімальної групи Греггом "Роккі" Бруксом, який звинуватив актора в тому, що він ударив його кулаком у груди під час суперечки на знімальному майданчику фільму "Місто брехні" у Лос-Анджелесі, у квітні 2017 року.

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Відомо також, що цей судовий процес не буде транслюватися, як це було з Ембер Герд. Захищати актора в суді буде Камілла Васкес разом з адвокатом Рендаллом Смітом.

Новий суд Джонні Деппа: у чому звинувачують актора

Як повідомляє Daily Mail, на Деппа подали до суду за те, що він "зловмисно і насильно" двічі вдарив Брукса кулаком по ребрах. Втім, Депп стверджує, що його дії були спрямовані на самооборону і каже, що Брукс "провокував" інших.

Знайомі Грегга різко критикували Деппа за його поведінку, стверджуючи, що дії були "навмисними" та скоєні з метою змусити позивача "страждати від приниження".

Брукс також стверджував, що "сп'яніння та запальність Джонні створили вороже, образливе та небезпечне робоче середовище", що в результаті призвело до нападу на нього з боку Джонні під час зйомок кримінального трилера.

Судовий процес має розпочатися 25 липня, майже через два місяці після того, як Депп виграв справу про наклеп проти своєї колишньої дружини Ембер Герд.

Суд між Джонні Деппом та Ембер Герд: що варто знати

Нещодавно у США завершився один із найгучніших судових процесів останніх кількох років між 58-річним Джонні Деппом і 36-річною Ембер Герд. Суд визнав її винною у наклепі.

Як повідомив Депп, шість років тому через засоби масової інформації на нього було висунуто помилкові, дуже серйозні та кримінальні звинувачення, що викликало нескінченний шквал ненависницького контенту, що мало вплив на його життя та кар'єру.

Шість років тому назавжди змінилося моє життя, життя моїх дітей, життя найближчих мені людей, а також життя людей, які багато років підтримували й вірили в мене,

– сказав він.

Нагадаємо, Герд обмовила Деппа у своїй статті Washington Post 2018 року, в якій назвала себе "громадським діячем, який представляє насильство в сім'ї", і вимагала компенсації у розмірі 100 мільйонів доларів.

Ембер Герд висловила "розчарування" після програшу справи про наклеп проти колишнього чоловіка Джонні Деппа. Крім цього, мова йде про те, що акторка не зможе виплатити компенсацію Деппу. Це загрожує їй арештом майна.

Нещодавно епатажний актор Джонні Депп зареєструвався у тіктоці. Одразу на перший допис відреагувала колишня дружина Ембер Герд, наголосивши, що перемога актора в суді позбавляє жінок, які стали жертвами домашнього насильства, права на справедливість. Вона прокоментувала: "Оскільки Джонні Депп каже, що він "рухається вперед", права жінок рухаються назад!"