Киану Ривз и Джулия Робертс в фильмах о йоге, медитации и вдохновении к жизни

После тяжелого года пандемии хочется отдохнуть не только телом, но и умом. К Международному дню йоги редакция Кино 24 выбрала лучшие фильмы об осознании полноты жизни.

Выходные или вечер после работы – это прекрасная возможность насладиться временем для себя. Наша подборка фильмов позволит вам перезагрузиться и отдохнуть.

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5 лучших фильмов об осознании полноты жизни

1. Маленький Будда

Год: 1993

Оригинальное название: Little Buddha

В Америке живет маленький мальчик Джесси. Тибетский монах лама Норбу уверен, что Джесси – новое воплощение (реинкарнация) Будды, и две тысячи лет назад носил имя принца Сиддхартхи. История рассказывает, что, познав боль и страдания всего мира, Сиддхартха (Киану Ривз) проникся духовным желанием вывести людей из тьмы невежества к вершинам просветления и сострадания. Поэтому в сопровождении Норбу Джесси едет в Тибет, где ему предстоит пережить множество незабываемых приключений.

"Маленький Будда" 1993: смотрите трейлер онлайн

2. Ешь, молись, люби

Год: 2010

Оригинальное название: Eat Pray Love

Однажды Лиз Гилберт (Джулия Робертс) просыпается и наконец понимает, что живет далеко не той жизнью, которой на самом деле хочет. Все вещи и люди, которые ее окружают – не ее и не для нее. После тяжелого развода она решает поехать в одинокое путешествие, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать свой внутренний мир. Она посещает три совершенно разные страны по менталитету, встречает там удивительных людей. И самое главное – обретает гармонию и любовь.

"Ешь, молись, люби" 2010: смотрите трейлер онлайн

3. Семь лет в Тибете

Год: 1997

Оригинальное название: Seven Years in Tibet

История рассказывает об австрийском альпинисте Генрихе Харрере (Брэд Питт), который проходит долгий путь, чтобы найти себя и свое предназначение. Во время Второй мировой войны он попадает в плен и сбегает оттуда. Пути беглеца приводят его в Тибет, где он остается проживать с разрешения Далай-ламы. Все это время у героя растет сын, который никогда не видел своего папу и о котором мама решила не рассказывать. Осмелится ли Генрих вернуться домой, чтобы увидеть сына?

Сюжет основан на реальной истории.

"Семь лет в Тибете" 1997: смотрите трейлер онлайн

4. Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники

Год: 2007

​Оригинальное название: The Darjeeling Limited

Со времен похорон отца трое братьев уже давно не общались друг с другом. Они одновременно переживают жизненный и возрастной кризис и принимают решение отправиться на поиски матери. Поэтому им придется проехать через всю Индию, чтобы отыскать просветление и собственную мать.

"Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники" 2007: смотрите трейлер онлайн

5. На пути к истине

Год: 1972

​Оригинальное название: Siddhartha

Фильм снят по книге Германа Гессе. Молодой брамин посвящает свою жизнь медитации и практикам в поисках просветления, но не чувствует радость и успешность своих попыток обрести свободу. Но однажды приходит понимание, что все попытки познать мир только укрепляют его Эго, но не приводят к просветлению. Поэтому он приходит к Будде с просьбой дать совет – как найти свой путь.

"На пути к истине" 1972: смотрите трейлер онлайн