Вихідні або вечір після роботи – це чудова нагода насолодитись часом для себе. Наша добірка фільмів дозволить вам перезавантажитись та відпочити.

До теми Прем'єри фільмів 2021 року, які вже відбулись в кінотеатрах: оцінка глядачів

5 найкращих фільмів про усвідомлення повноти життя

1. Маленький Будда

Рік: 1993

Оригінальна назва: Little Buddha

В Америці живе маленький хлопчик Джесі. Тибетський сонах лама Норбу впевнений, що Джесі – нове втілення (реінкарнація) Будди, і дві тисячі років тому носив ім'я принца Сіддхартхи. Історія розповідає, що, пізнавши біль та страждання усього світу, Сіддхарта (Кіану РІвз) проникся духовним бажанням вивести людей з темряви неуцтва до вершин просвітлення та співстраждання. Тому в супроводі Норбу Джесі їде до Тибету, де йому доведеться пережити безліч незабутніх пригод.

"Маленький Будда" 1993: дивіться трейлер онлайн

2. Їсти Молитись Кохати

Рік: 2010

Оригінальна назва: Eat Pray Love

Одного разу Ліз Гілберт (Джулія Робертс) прокидається та нарешті розуміє, що живе далеко не тим життям, яким насправді хоче. Всі речі та люди, що її оточують – не її та не для неї. Після важкого розлучення вона вирішує поїхати в одиноку подорож, яка допомагає їй відкрити нові горизонти і пізнати свій внутрішній світ. Вона відвідує три абсолютно різні країни за менталітетом, зустрічає там дивовижних людей. І найголовніше – знаходить гармонію та кохання.

"Їсти Молитись Кохати" 2010: дивіться трейлер онлайн

3. Сім років в Тибеті

Рік: 1997

Оригінальна назва: Seven Years in Tibet

Історія розповідає про австрійського альпініста Генріх Гаррера (Бред Пітт), який проходить довгий шлях, щоб знайти себе та своє призначення. Під час Другої світової війни він потрапляє в полон та втікає звідти. Шляхи втікача приводять його до Тибету, де він залишається проживати із дозволу Далай-Лами. Весь цей час у героя росте син, який ніколи не бачив свого тата та про якого мама вирішила не розповідати. Чи наважиться повернутись Генріх додому, щоб побачити сина?

Сюжет заснований на реальній історії.

"Сім років в Тибеті" 1997: дивіться трейлер онлайн

4. Потяг на Дарджилінг

Рік: 2007

​Оригінальна назва: The Darjeeling Limited

З часів похорону батька троє братів вже давно не спілкувались один з одним. Вони одночасно переживають життєву та вікову кризу та приймають рішення відправитись на пошуки матері. Тож їм доведеться проїхати через всю Індію, щоб відшукати просвітлення та власну матір.

"Потяг на Дарджилінг" 2007: дивіться трейлер онлайн

5. Сіддхартха

Рік: 1972

​Оригінальна назва: Siddhartha

Фільм знятий за книгою Германа Гессе. Молодий брамін присвячує своє життя медитації і практикам в пошуках просвітління, але не відчуває радість та успішність своїх спроб здобути свободу. Але одного разу приходить розуміння, що всі спроби пізнати світ тільки зміцнюють його Его, але не приводять до просвітлення. Тому він приходить до Будди з проханням дати пораду – як знайти свій шлях.

"Сіддхартха" 1972: дивіться трейлер фільму