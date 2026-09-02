24 Канал собрал подборку культовых фильмов с Киану Ривзом, которая поможет вам насладиться его непревзойденной игрой и станет идеальным поводом провести вечер за просмотром качественного кино.

"Матрица" (1999)

Рейтинг IMDb – 8,7

Культовый научно-фантастический боевик рассказывает историю обычного программиста Тома Андерсона, ведущего двойную жизнь хакера Нео. Мужчина открывает для себя страшную правду о том, что весь привычный мир – это лишь цифровая иллюзия порабощенного искусственным интеллектом человечества. Главный герой присоединяется к бунтарям и вступает в смертельное противостояние с могущественными компьютерными программами-агентами.

"Матрица": смотрите трейлер фильма онлайн

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Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил признание за революционные спецэффекты, изящную постановку боевых сцен и смелое сочетание научной фантастики с философскими концепциями. Критики отмечают мастерскую режиссуру сестер Вачовски и непревзойденную игру Ривза.

"Адвокат дьявола" (1997)

Рейтинг IMDb – 7,5

Талантливый и безжалостный молодой юрист Кевин Ломакс не проиграл ни одного судебного дела в провинции. Его выдающиеся успехи привлекают внимание могущественной юридической корпорации из Нью-Йорка во главе с харизматичным Джоном Милтоном. Кевин принимает заманчивое предложение о работе, но вскоре его окружает мир мистических ужасов и темных искушений.

"Адвокат дьявола": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картина собрала хорошие отзывы за динамичный сюжет, роскошную визуальную атмосферу и мощный актерский тандем Киану Ривза и Аль Пачино. Критики отмечают, что фильм предлагает увлекательный взгляд на природу зла через призму юридического мира.

"Константин: Повелитель тьмы" (2005)

Рейтинг IMDb – 7,0

Джон Константин обладает редким и проклятым даром видеть ангелов и демонов в человеческом обличье. Мужчина ведет бесконечную охоту на адских тварей прямо на улицах современного Лос-Анджелеса ради собственного спасения. Вместе с полицейской детективом он раскрывает таинственный заговор, который грозит нарушить баланс между добром и злом на Земле.

"Константин: Повелитель тьмы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes рецензенты обращают внимание на интересный визуальный стиль и удачное воплощение образа циничного борца с нечистью. К тому же критики отмечают убедительную игру Киану Ривза.

"Джон Уик" (2014)

Рейтинг IMDb – 7,4

Бывший профессиональный наемник оставляет криминальное прошлое ради спокойной семейной жизни, но трагическая потеря жены разрушает его покой. Бандиты берут у него последнее, что оставила после себя возлюбленная, и вынуждают мужчину вернуться к своей смертоносной профессии. Джон объявляет безжалостную вендетту главарям мафии и демонстрирует непревзойденные навыки стрельбы и рукопашного боя.

"Джон Уик": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет чрезвычайно высокие оценки. Критики подчеркивают, что именно эта картина стала триумфальным возвращением Киану Ривза в статус звезды мирового уровня.

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