24 Канал подготовил подборку культовых фильмов с участием этой звезды, которые идеально подойдут для уютного киновечера.

"Красотка" (1990)

Рейтинг IMDb – 7,1

Успешный финансовый магнат Эдвард Льюис случайно знакомится на улицах Лос-Анджелеса с очаровательной проституткой Вивиан. Мужчина предлагает ей за щедрое вознаграждение сопровождать его на светских мероприятиях и важных деловых ужинах в течение одной недели. То, что сначала выглядело как обычная прагматическая сделка двух совершенно разных миров, постепенно перерастает в искреннюю любовь, которая заставляет героев переосмыслить свою жизнь и чувства.

"Красотка": смотрите трейлер фильма онлайн

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картина получила высокие оценки от обозревателей. Критики отмечают, что именно взрывная экранная химия между Ричардом Гиром и Джулией Робертс, а также блестящее чувство юмора превратили фильм в эталон мирового жанра романтической комедии.

"Хатико: Самый верный друг" (2009)

Рейтинг IMDb – 8,1

Трогательная биографическая драма рассказывает реальную историю невероятной преданности между профессором университета Уилсоном и найденным им щенком породы акита-ину. Пес по имени Хатико ежедневно провожает хозяина до железнодорожной станции и встречает его по возвращении с работы в одно и то же время. Когда профессор внезапно умирает прямо во время лекции, верный четвероногий друг продолжает каждый день приходить на платформу и терпеливо ждать своего лучшего друга на протяжении долгих лет.

"Хатико: Самый верный друг": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На сайте Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную душевность картины. Критики хвалят душевную игру Ричарда Гира и подчеркивают, что картина искренне раскрывает тему настоящей безусловной любви и не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

"Первобытный страх" (1996)

Рейтинг IMDb – 7,7

Тщеславный и самоуверенный чикагский адвокат Мартин Вейл берется за защиту молодого парня Аарона, которого обвиняют в жестоком убийстве архиепископа. Казалось бы, все улики свидетельствуют против испуганного парня, однако адвокат искренне верит в его невиновность.

"Первобытный страх": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: по данным сервиса Rotten Tomatoes, триллер получил высокую оценку киноэкспертов за мастерски выстроенное напряжение и непредсказуемый финал. Обозреватели высоко оценили актерский тандем Ричарда Гира и дебютанта Эдварда Нортона и назвали их психологическое противостояние одним из лучших в детективном кино 90-х.

"Чикаго" (2002)

Рейтинг IMDb – 7,2

Амбициозная Рокси Гарт и звезда сцены Велма Келли оказываются за решеткой за совершенные убийства. Однако вместо раскаяния женщины стремятся использовать судебный процесс ради скандальной славы и собственного триумфа. Помочь им избежать виселицы берется циничный и блестящий адвокат Билли Флинн, который виртуозно превращает криминальную хронику в увлекательное шоу для прессы.

"Чикаго": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes мюзикл собрал восторженные отзывы за феерический визуальный стиль, роскошную музыку и выдающуюся режиссуру. Критики особо отметили Ричарда Гира в роли адвоката, которая принесла ему престижную премию "Золотой глобус",

"Неверная" (2002)

Рейтинг IMDb – 6,7

У Эдварда и Конни Самнер есть все для счастья: роскошный загородный дом, воспитанный сын и крепкий брак. Однако случайная встреча женщины с молодым и страстным незнакомцем в Нью-Йорке втягивает ее в водоворот запретных чувств. Когда Эдвард начинает замечать ложь и узнает об измене жены, ревность и отчаяние толкают его на поступок, который навсегда разрушает безмятежную жизнь их семьи.

"Неверная": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes картину хвалят за драматическое напряжение. Обозреватели отмечают, что Ричард Гир создал чрезвычайно убедительный образ преданного мужа, поскольку передал весь спектр эмоций – от тихой боли до неконтролируемой ярости.

Кстати, Ричард Гир поздравил украинцев с Днем Независимости и прочитал стихотворение Юрия Издрика.