24 Канал зібрав добірку культових фільмів за участі зірки, які ідеально підійдуть для затишного кіновечора.

"Красуня" (1990)

Рейтинг IMDb – 7,1

Успішний фінансовий магнат Едвард Льюїс випадково знайомиться на вулицях Лос-Анджелеса з чарівною повією Вівіан. Чоловік пропонує їй за щедру винагороду супроводжувати його на світських заходах і важливих ділових вечерях протягом одного тижня. Те, що спершу виглядало як звичайна прагматична угода двох абсолютно різних світів, поступово переростає в щире кохання, яке змушує героїв переосмислити своє життя та почуття.

"Красуня": дивіться трейлер фільму онлайн

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes стрічка має високі оцінки від оглядачів. Критики наголошують, що саме вибухова екранна хімія між Річардом Гіром і Джулією Робертс, а також блискуче почуття гумору перетворили фільм на еталон світового жанру романтичної комедії.

"Хатіко: Вірний друг" (2009)

Рейтинг IMDb – 8,1

Зворушлива біографічна драма розповідає реальну історію неймовірної відданості між професором університету Вілсоном і знайденим ним цуценям породи акіта-іну. Пес на ім'я Хатіко щодня проводжає господаря до залізничної станції та зустрічає його повернення з роботи в один і той самий час. Коли професор раптово помирає просто під час лекції, вірний чотирилапий друг продовжує щодня приходити на перон і терпляче чекати свого найкращого друга протягом довгих років.

"Хатіко: Вірний друг": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На ресурсі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну чуттєвість стрічки. Критики хвалять душевну гру Річарда Гіра та підкреслюють, що картина щиро розкриває тему справжньої безумовної любові й не залишає байдужим жодного глядача.

"Первісний страх" (1996)

Рейтинг IMDb – 7,7

Марнославний і самовпевнений чиказький адвокат Мартін Вейл береться за захист молодого хлопця Аарона, якого звинувачують у жорстокому вбивстві архієпископа. Здавалося б, усі докази свідчать проти переляканого хлопця, але адвокат щиро вірить у його невинність.

"Первісний страх": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: За даними сервісу Rotten Tomatoes, трилер отримав міцне визнання кіноекспертів за майстерну напругу та непередбачуваний фінал. Оглядачі високо оцінили акторський тандем Річарда Гіра та дебютанта Едварда Нортона і назвали їхнє психологічне протистояння одним p найкращих у детективному кіно 90-х.

"Чикаго" (2002)

Рейтинг IMDb – 7,2

Амбітна Роксі Гарт і зірка сцени Велма Келлі опиняються за ґратами за скоєні вбивства. Однак, замість каяття, жінки прагнуть використати судовий процес заради скандальної слави та власного тріумфу. Допомогти їм уникнути шибениці береться цинічний і блискучий адвокат Біллі Флінн, який віртуозно перетворює кримінальну хроніку на захопливе шоу для преси.

"Чикаго": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes мюзикл зібрав захоплені відгуки за феєричний візуальний стиль, розкішну музику та видатну режисуру. Критики особливо відзначили Річарда Гіра в ролі адвоката, яка принесла йому престижну премію "Золотий глобус",

"Невірна" (2002)

Рейтинг IMDb – 6,7

Едвард і Конні Самнер мають усе для щастя: розкішний заміський будинок, вихованого сина та міцний шлюб. Однак випадкова зустріч жінки з молодим і пристрасним незнайомцем у Нью-Йорку штовхає її у вир заборонених почуттів. Коли Едвард починає помічати брехню та дізнається про зраду дружини, ревнощі й відчай штовхають його на вчинок, який назавжди руйнує безпечне життя їхньої родини.

"Невірна": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes кінокартину хвалять драматичну напругу. Оглядачі вказують, що Річард Гір створив надзвичайно переконливий образ зрадженого чоловіка, бо передав весь спектр емоцій – від тихого болю до неконтрольованої люті.

До речі, Річард Гір привітав українців з Днем Незалежності та прочитав вірш Юрія Іздрика.