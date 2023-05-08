Избранницей актера стала американская художница Александра Грант. Известно, что ранее актер имел серьезные отношения с актрисой Дженнифер Сайм, погибшей в автокатастрофе в апреле 2001 года.

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Киану Ривз впервые женится

Женитьба должна состояться летом этого года. Пара хочет сделать праздник максимально конфиденциальным, чтобы не привлекать внимание общественности.

Они хотят сохранить все тайно, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей,

– сообщил инсайдер.

Киану Ривз и Александра Грант / Yahoo

Что известно об отношениях пары