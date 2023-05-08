Обраницею актора стала американська художниця Олександра Грант. Відомо, що раніше актор мав серйозні стосунки з акторкою Дженніфер Сайм, яка загинула в автокатастрофі у квітні 2001 року.

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Кіану Рівз вперше одружується

Одруження має відбутися влітку цього року. Пара хоче зробити свято максимально конфіденційним, аби не привертати зайву увагу громадськості.

Вони хочуть зберегти все таємно, за винятком членів сім'ї та кількох близьких друзів,

– повідомив інсайдер.

Кіану Рівз та Олександра Грант / Yahoo

Що відомо про стосунки пари