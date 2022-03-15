Киевский кинофестиваль "Молодость" призвал к бойкоту российского кинематографа

Киевский международный кинофестиваль "Молодость" обратился к другим кинофестивалям с призывом бойкотировать российское кино. Организаторы подготовили открытое письмо, которое опубликовали на своем сайте.

Тем временем уже 51-й фестиваль "Молодость" перенесли из-за войны, которую Россия развязала в Украине. Ранее он должен был пройти с 28 мая по 5 июня.

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Есть российские представители индустрии кино и интеллектуалы, выразившие критику и несогласие с российской агрессией против Украины, мы знаем их лично. Но мы уверены, что они поймут, почему мы призываем к полному бойкоту российских фильмов, пока армия РФ не уйдет из Украины, а правительство не компенсирует все потери.

– отметили организаторы фестиваля в письме.

Команда организаторов также отметила, что они тронуты и благодарны всей Европе за поддержку.

"На фоне этой трагедии мы увидели большое единство во всем мире, чтобы помочь нашей стране, включая наших друзей и коллег, которые присоединились к помощи украинцам в борьбе с непростительной агрессией России", – говорится в письме.

Ранее бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов также призвал коллег по киноиндустрии бойкотировать российский кинематограф. Сенцов выразил благодарность за солидарность и поддержку европейских и голливудских реиссеров. И подчеркнул, что теперь вынужден просить о помощи и поддержке своей страны.