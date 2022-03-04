Во второй день войны России против Украины, 25 февраля Олег Сенцов присоединился к рядам территориальной обороны столицы. Как сообщает источник, сейчас он выступил с заявлением в поддержку полного бойкота российских фильмов.

Не пропустите Украинский режиссер покинул Европейскую киноакадемию из-за ее "позорного" заявления по Украине

Режиссер напомнил, как в 2014 году его незаконно заключили в тюрьму российские спецслужбы и приговорили к 20 годам лишения свободы за борьбу с режимом Путина и аннексией Крыма. Сенцов выразил благодарность за солидарность и поддержку европейских и голливудских реиссеров. И подчеркнул, что теперь вынужден просить о помощи и поддержке своей страны.

Ровно две недели назад в Украине вышел мой фильм, который я снял уже после того, как меня уволили. Уже неделю я стою в окопах в качестве участника территориальной обороны Киева, входящего в состав Вооруженных Сил Украины. Жизнь изменилась в мгновение ока с падением первой бомбы на территорию Украины. Все, что мы знали о гитлеровском вторжении, теперь стало реальностью.

Напомним, что за неделю до насильственного вторжения России на территорию Украины состоялась премьера второго полнометражного фильма Сенцова "Носорог". Мировая же премьера фильма состоялась на Венецийском кинофестивале в 2021 году.

Моя Родина безжалостно обстреливается с суши, моря и воздуха. Российские бомбы падают на украинских детей. Миллионы сидят в бомбоубежищах. Миллионы страдают от холода и нехватки пищи. Моя страна рушится, но наш дух силен. Мы будем бороться с нашей победой.

Режиссер призвал всех режиссеров, интеллектуалов и художников, выступающих против кровавого путинского режима.

"Я прошу вашей поддержки бойкота российского кинематографа во всех измерениях, включая киносотрудничество: совместное производство, распространение и фестивали, как того требует Украинская киноакадемия".

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