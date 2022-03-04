Во второй день войны России против Украины, 25 февраля Олег Сенцов присоединился к рядам территориальной обороны столицы. Как сообщает источник, сейчас он выступил с заявлением в поддержку полного бойкота российских фильмов.
Не пропустите Украинский режиссер покинул Европейскую киноакадемию из-за ее "позорного" заявления по Украине
Режиссер напомнил, как в 2014 году его незаконно заключили в тюрьму российские спецслужбы и приговорили к 20 годам лишения свободы за борьбу с режимом Путина и аннексией Крыма. Сенцов выразил благодарность за солидарность и поддержку европейских и голливудских реиссеров. И подчеркнул, что теперь вынужден просить о помощи и поддержке своей страны.
Ровно две недели назад в Украине вышел мой фильм, который я снял уже после того, как меня уволили. Уже неделю я стою в окопах в качестве участника территориальной обороны Киева, входящего в состав Вооруженных Сил Украины. Жизнь изменилась в мгновение ока с падением первой бомбы на территорию Украины. Все, что мы знали о гитлеровском вторжении, теперь стало реальностью.
Моя Родина безжалостно обстреливается с суши, моря и воздуха. Российские бомбы падают на украинских детей. Миллионы сидят в бомбоубежищах. Миллионы страдают от холода и нехватки пищи. Моя страна рушится, но наш дух силен. Мы будем бороться с нашей победой.
Режиссер призвал всех режиссеров, интеллектуалов и художников, выступающих против кровавого путинского режима.
"Я прошу вашей поддержки бойкота российского кинематографа во всех измерениях, включая киносотрудничество: совместное производство, распространение и фестивали, как того требует Украинская киноакадемия".
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