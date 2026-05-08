Военные, которые снялись в "КИЛЛХАУС", ответили, мотивируют ли фильмы о войне мобилизоваться

"КИЛЛХАУС" – новый украинский фильм в жанре тактического экшн-триллера от режиссера Любомира Левицкого. Это первая в мире лента, которая в деталях воспроизводит уникальную спасательную операцию с использованием беспилотных технологий.

Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о спасении гражданской пары и известной американской журналистки, которые попали в эпицентр огня на временно оккупированной территории. Лента недавно вышла в прокатах кино, а уже наделала шума, ведь публика осталась очень довольна от проделанной работы создателей и актеров фильма.

Редакция 24 Канала пообщалась с Кириллом Беркалем "Кирт" – заместителем командира Третьего армейского корпуса, и Владимиром Каминским, который относится к Международному легиону ГУР МОУ. Мужчины откровенно поделились своими размышлениями относительно того, могут ли фильмы такого типа мотивировать население к мобилизации.

Кирилл Беркаль – один из командиров, который реально меняет систему подготовки, внедряет новые подходы и отходит от советских практик. Наши журналисты поинтересовались у военнослужащего, или лента "КИЛЛХАУС", где он снялся, может мотивировать к службе тех людей, которые боятся мобилизации.

По мнению военного, "КИЛЛХАУС" – это история о лидерстве собственным примером. Он говорит, что обычно такое кино снимают о героях прошлого.

Но сейчас Украина ведет реальную войну, и каждый имеет шанс сделать свою часть героических поступков – от самых маленьких до самых больших. Поэтому этот фильм – действительно мощный мотиватор. Все, кто присоединился к его созданию, вложили в него себя: свой опыт, свой героизм, свой путь. Потому что это история борьбы не только с врагом, но и с собственными страхами и слабостями. История о желании становиться сильнее, чтобы защитить все, что мы любим,

– подытожил "Кирт".

Кирилл Беркаль "Кирт" / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

А Владимир Каминский имеет несколько противоположное мнение от своего коллеги.

Каждый сам решает, как строить свою жизнь и какие решения принимать. Мы можем только поделиться своим опытом и рассказать собственную историю,

– искренне ответил военный.

Владимир Каминский с побратимами / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Кто еще снялся в фильме "КИЛЛХАУС"?

Всего в съемках "КИЛЛХАУС" приняли участие более 200 действующих военнослужащих с реальным боевым опытом. Среди них – актер Денис Капустин, сыгравший роль Сида, сразу после завершения съемок мобилизовался в батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.