Ее носит главная героиня – агент спецслужб Дарья, которую играет украинская актриса театра и кино Владислава Коровай. В материале 24 Канала рассказываем, какой смысл заложен в этой детали.

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Символ невидимого фронта: какую тайну скрывает украшение агента?

Это украшение не является случайным реквизитом, оно связывает сюжет фильма с реальными историческими событиями и философией современного украинского сопротивления.

В основе символики кольца – деоккупация острова Змеиный, небольшой скалы площадью 0,17 квадратного километра, которая имеет колоссальное значение для безопасности в Черном море. Освобождение острова в 2022 году позволило Украине возобновить работу глобальных зерновых коридоров для экспорта стратегических товаров. Через эмблему Snake Island Institute, воспроизведенную на перстне, создатели фильма заложили двойное значение: масштабность международных союзов Украины и ее суверенное право самостоятельно диктовать условия взаимодействия с миром и формировать собственное будущее.

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Фильм "КИЛЛХАУС" / Кадр из фильма

Кроме геополитического подтекста, украшение отражает характер самой героини. Дарья олицетворяет тысячи непубличных людей, которые без упоминаний в медиа, интервью или постов в соцсетях делают свой важный вклад в победу.

Мы стремились к максимальной правдивости во всем – от тактических действий в кадре до мелких деталей одежды или аксессуаров. Кольцо героини является символом причастности к большой, часто невидимой системы сопротивления. Это знак того, что каждый, независимо от должности или публичности, является частью нашей общей борьбы,

– отмечает режиссер фильма Любомир Левицкий.



Кольцо из фильма "КИЛЛХАУС" / Кадр из фильма

Что стоит знать о сюжете фильма "КИЛЛХАУС"?

Сюжет экшн-триллера "КИЛЛХАУС" создан по мотивам реальных событий. В фильме спецподразделения 3-й ОШБр, ГУР и СБУ объединились, чтобы эвакуировать гражданскую пару и американскую журналистку с временно оккупированной территории. Сценарий ленты консультировали военные эксперты и аналитики ЦРУ, а 80% актерского состава – это более 200 действующих военнослужащих и ветеранов с реальным боевым опытом.

"КИЛЛХАУС": смотрите онлайн трейлер фильма

Кольцо для фильма создал украинский ювелирный бренд AGA.TE. Короткое видео о том, как разрабатывали этот символ и что он означает для команды, можно посмотреть в социальных сетях проекта "КИЛЛХАУС".