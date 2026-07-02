Достойный тактический экшен-триллер покорил украинских зрителей на Netflix

В Украине все чаще выходят качественные фильмы и сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова. Многие из них появляются не только в кинотеатрах, но и спустя некоторое время становятся доступными на стриминговой платформе Netflix.

Так, недавно состоялась онлайн-премьера фильма "Киллхаус", и уже сегодня он вошел в число самых популярных картин среди украинских зрителей. В материале 24 Канала рассказываем , какое место сейчас занимает фильм в рейтинге Netflix, какие еще картины вошли в украинский топ-10, а также о чем его сюжет и кто исполнил главные роли.

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"Киллхаус" стал одним из самых популярных фильмов на Netflix среди украинцев

Премьера фильма "Киллхаус" в кинотеатрах состоялась в апреле 2026 года, а с недавних пор картина Любомира Левицкого стала доступна и на стриминговой платформе Netflix. Это отличная новость для тех, кто до сих пор не успел посмотреть фильм, ведь он действительно заслуживает внимания.

Несмотря на то, что онлайн-премьера на Netflix состоялась всего несколько дней назад, "Киллхаус" уже вошел в топ-10 самых популярных фильмов среди украинских зрителей, об этом сообщает блог Tudum by Netflix.

Более того, картина сразу заняла второе место в рейтинге. Ее опережает лишь мелодрама "Сообщение для Изабеллы". Также в украинский топ-10 вошли фильмы "Младший брат", "Офисный роман" и другие разножанровые картины, среди которых каждый сможет найти что-то по душе.

Кому точно понравится фильм "Киллхаус"?

"Киллхаус" станет отличным выбором для поклонников боевиков и военных триллеров. Это напряженная и динамичная история, в основу которой легла реальная спецоперация с участием бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины и 3-й отдельной штурмовой бригады.

По сюжету группа спецназовцев отправляется на оккупированную территорию, чтобы эвакуировать мужчину и женщину, оказавшихся под вражеским обстрелом.

"Киллхаус": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер Любомир Левицкий неоднократно подчеркивал, что "Киллхаус" стал особенным проектом в его карьере. По его словам, подобный фильм можно создать только раз в жизни. Он также отмечал, что вся команда работала с максимальной отдачей, чтобы эта картина увидела свет.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Стрельников, Денис Капустин, Александра Сорока, Валерий Величко, Карина Тимошенко, Максим Ткаченко, Сергей Смеян, Александр Рудько, Сергей Журавлев и другие украинские актеры.

"Киллхаус" стал еще одним доказательством того, что украинский кинематограф продолжает стремительно развиваться и выходить на новый уровень. Если вы еще не видели эту картину, стоит дать ей шанс и составить собственное впечатление после просмотра.