За несколько десятилетий в карьере Ким Бейсингер имела множество выдающихся ролей. Сегодня, 8 декабря, актриса празднует день рождения – ей исполнился 71 год. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с Ким Бейсингер.

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"Тайны Лос-Анджелеса"

События фильма происходят в 1950-х годах, где в Лос-Анджелесе за решеткой оказывается босс местной мафии. Другие начинают бороться за его место. Бороться с преступниками начинает полиция, работники которой являются соперниками не только на работе, но в личной жизни.



Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма

В одном из лучших криминальных фильмов Бейсингер играет роковую женщину, добавляя ей черты привлекательности и цинизма. За эту ленту она получила Оскар. По мнению многих критиков, роль Кейт в фильме "Тайны Лос-Анджелеса" – это пик ее карьеры и популярности.

"Бэтмен"

Один из лучших фильмов о супергероях рассказывает о схватке Бэтмена с его врагом – Джокером. Ким Бейсингер сыграла журналистку Вики Вейл. Этот фильм один из самых известных с ее участием и тот, который заработал больше всего в прокате.



Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма

"Крутые чуваки"

Фильм рассказывает о наемном охраннике и частном детективе, которые вынуждены работать вместе над делом о пропавшей девушке. У каждого из них довольно индивидуальные методы.



Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма

Эта комедия является одной из недооцененных. Ким Бейсингер здесь исполнила роль второго плана, сыграв члена министерства юстиции, которая тоже является причиной того, почему герои попадают в серию забавных случаев.

"Восьмая миля"

Музыкальный фильм рассказывает о молодом белом рэпере Джими Стиме (роль которого исполнил Эминем), который пытается получить признание среди темнокожих рэперов.



Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма

Ким Бейсингер сыграла мать Джими Стима. Она постоянно ссорится с сыном, однако они пытаются вместе преодолевать трудности. Это очень сложная и одновременно убедительная роль.