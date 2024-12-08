Что посмотреть вечером: 4 лучших фильма с харизматичной Ким Бейсингер
Актриса Ким Бейсингер является важной фигурой в киноиндустрии. С 1980-х годов ее карьера стремительно развивается, а сейчас Бейсингер является одной из самых популярных звезд Голливуда.
За несколько десятилетий в карьере Ким Бейсингер имела множество выдающихся ролей. Сегодня, 8 декабря, актриса празднует день рождения – ей исполнился 71 год. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с Ким Бейсингер.
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"Тайны Лос-Анджелеса"
События фильма происходят в 1950-х годах, где в Лос-Анджелесе за решеткой оказывается босс местной мафии. Другие начинают бороться за его место. Бороться с преступниками начинает полиция, работники которой являются соперниками не только на работе, но в личной жизни.
Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма
В одном из лучших криминальных фильмов Бейсингер играет роковую женщину, добавляя ей черты привлекательности и цинизма. За эту ленту она получила Оскар. По мнению многих критиков, роль Кейт в фильме "Тайны Лос-Анджелеса" – это пик ее карьеры и популярности.
"Бэтмен"
Один из лучших фильмов о супергероях рассказывает о схватке Бэтмена с его врагом – Джокером. Ким Бейсингер сыграла журналистку Вики Вейл. Этот фильм один из самых известных с ее участием и тот, который заработал больше всего в прокате.
Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма
"Крутые чуваки"
Фильм рассказывает о наемном охраннике и частном детективе, которые вынуждены работать вместе над делом о пропавшей девушке. У каждого из них довольно индивидуальные методы.
Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма
Эта комедия является одной из недооцененных. Ким Бейсингер здесь исполнила роль второго плана, сыграв члена министерства юстиции, которая тоже является причиной того, почему герои попадают в серию забавных случаев.
"Восьмая миля"
Музыкальный фильм рассказывает о молодом белом рэпере Джими Стиме (роль которого исполнил Эминем), который пытается получить признание среди темнокожих рэперов.
Ким Бейсингер в кино / Кадр из фильма
Ким Бейсингер сыграла мать Джими Стима. Она постоянно ссорится с сыном, однако они пытаются вместе преодолевать трудности. Это очень сложная и одновременно убедительная роль.