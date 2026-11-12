Сумки Balenciaga и процедуры со спермой лосося: Ким Кардашьян удивила актеров подарками

46-летняя знаменитость решила, что обычных цветов или коробки конфет недостаточно, поэтому осыпала актеров сериала "Все честно" роскошными подарками. Правда, некоторые подарки оказались настолько необычными, что даже голливудские звезды не спешили ими пользоваться.

О щедрости Кардашьян рассказала 51-летняя актриса Сара Полсон в подкасте The Run-Through от Vogue, сообщает People.

Что Ким Кардашьян подарила коллегам

По словам Полсон, после завершения съемок первого сезона "Все честно" Кардашьян подарила всем актерам одинаковые черные сумки Balenciaga.

Звезды сериала "Все честно" / Фото Getty Images



После второго сезона Ким решила не снижать планку. На этот раз коллеги получили сумки NikeSKIMS, а также возможность устроить настоящий шопинг в Мехико.

По словам Полсон, Кардашьян привела актеров в магазин и предложила брать все, что им нравится.

"Я переспросила: „Правда? Все, что захочу?“ – вспомнила актриса.

И если кто-то думает, что на этом щедрость Ким закончилась, то явно недооценивает женщину, построившую бизнес-империю на красоте и моде.

Процедуры со спермой лосося, которыми никто не воспользовался

Среди подарков были также косметические процедуры для лица с использованием препаратов, полученных из молок лосося, и комплексные медицинские обследования Prenuvo. Однако актрисы так и не воспользовались подаренными процедурами для лица.

Во время премьеры второго сезона Полсон пошутила, что Кардашьян была весьма удивлена таким отношением к ее подаркам. Ким даже предложила коллеге другую косметическую процедуру – Xerf, направленную на подтяжку кожи без хирургического вмешательства.

Кардашьян пошутила, что если коллеги в ближайшее время не воспользуются подарками, она заберет их себе.

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