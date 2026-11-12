Ему было 18, ей – 41: как начался роман голливудского актера Аарона Тейлора с известной режиссершей

Пара вместе уже почти два десятилетия, воспитывает детей и, похоже, совсем не спешит оправдываться перед теми, кто до сих пор придает значение их разнице в возрасте. Об отношениях знаменитостей рассказало издание HELLO!.

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Знакомство на съемках, переросшее в роман

История любви Сэм и Аарона началась в 2008 году во время кастинга биографической драмы "Стать Джоном Ленноном". На тот момент Аарону было всего 18 лет, а Сэм – 41. После завершения съемок между ними завязались романтические отношения. Уже в 2009 году пара объявила о помолвке.

Конечно, общественность отреагировала предсказуемо: одни удивлялись разнице в возрасте, другие предсказывали скорый разрыв. Однако знаменитости решили не слишком переживать из-за чужих прогнозов. В июне 2012 года они поженились в роскошном поместье Babington House в графстве Сомерсет.

Что Сэм Тейлор-Джонсон говорит о 23-летней разнице в возрасте

Режиссер не скрывает, что с самого начала их роман вызывал немало скептицизма. Она вспоминала, как знакомые убеждали пару, что такие отношения обречены.

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Сначала все говорили, что это ужасная идея и ничего не выйдет. А потом проходит 15 лет, вы воспитали четверых детей и думаете: серьезно? – отметила Сэм.

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Аарон также неоднократно комментировал разницу в возрасте. Актер объяснял, что повзрослел значительно раньше своих сверстников.

Свадьба, четыре дочери и повторные клятвы

Сэм и Аарон воспитывают двух общих дочерей – Уайлду и Роми. Кроме того, у режиссера есть две старшие дочери, Анджелика и Джесси, от предыдущего брака с арт-дилером Джеем Джоплином.

После свадьбы супруги даже решили объединить свои фамилии. Так Аарон Джонсон и Сэм Тейлор-Вуд стали Тейлорами-Джонсонами. Актер объяснял, что не видит причин, почему только женщина должна принимать фамилию мужа.

Теперь, после 14 лет официального брака, Сэм и Аарон продолжают вместе появляться на красных дорожках и публиковать романтические фотографии.

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