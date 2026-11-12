Йому було 18, їй – 41: як почався роман голлівудського актора Аарона Тейлора-Джонса з режисерко

Пара разом майже два десятиліття, виховує дітей і, схоже, зовсім не поспішає виправдовуватися перед тими, хто досі рахує їхню різницю у віці. Про стосунки знаменитостей розповіло видання HELLO!.

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Знайомство на зйомках, яке переросло у роман

Історія кохання Сем та Аарона розпочалася у 2008 році під час кастингу біографічної драми "Стати Джоном Ленноном". На той момент Аарону було лише 18 років, а Сем – 41. Після завершення зйомок між ними зав'язалися романтичні стосунки. Уже у 2009 році пара оголосила про заручини.

Звісно, громадськість відреагувала передбачувано: одні дивувалися різниці у віці, інші прогнозували швидкий розрив. Однак знаменитості вирішили не надто перейматися чужими прогнозами. У червні 2012 року вони одружилися в розкішному маєтку Babington House у графстві Сомерсет.

Що Сем Тейлор-Джонсон каже про 23 роки різниці у віці

Режисерка не приховує, що від самого початку їхній роман викликав чимало скепсису. Вона згадувала, як знайомі переконували пару, що такі стосунки приречені.

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Спочатку всі казали, що це жахлива ідея і нічого не вийде. А потім минає 15 років, ви виховали чотирьох дітей і думаєте: серйозно? – зазначила Сем.

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Аарон також неодноразово коментував різницю у віці. Актор пояснював, що подорослішав значно раніше за своїх однолітків.

Весілля, четверо доньок і повторні обітниці

Сем та Аарон виховують двох спільних доньок – Вайлду та Ромі. Крім того, режисерка має двох старших доньок, Анджеліку та Джессі, від попереднього шлюбу з артдилером Джеєм Джоплінгом.

Після весілля подружжя навіть вирішило об'єднати свої прізвища. Так Аарон Джонсон і Сем Тейлор-Вуд стали Тейлорами-Джонсонами. Актор пояснював, що не бачить причин, чому лише жінка повинна брати прізвище чоловіка.

Тепер, після 14 років офіційного шлюбу, Сем та Аарон продовжують разом з'являтися на червоних доріжках і публікувати романтичні фотографії.

Раніше акторка Софія Буш пригадала про свій невдалий шлюб з колегою по серіалу.