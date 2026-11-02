Шлюб протримався лише 5 місяців: Софія Буш розкрила подробиці зрад голлівудського актора

Як пише Page Six, подробицями 44-річна зірка поділилася у своїх мемуарах And I Will Tell You Mine.

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За словами акторки, перші підозри виникли після весілля у 2005 році. Один із найближчих друзів Мюррея несподівано не з'явився на церемонії. Через кілька місяців Буш вирішила зателефонувати йому. Тоді чоловік, як стверджує акторка, розповів про численні романи її чоловіка — з жінками, яких вона знала, і тими, про існування яких навіть не підозрювала. Почуте Буш назвала шокуючим і жорстоким.

Софія Буш та Чад Майкл Мюррей / Фото WireImage



Нагадаємо, актори познайомилися у 2003 році на зніманнях "Школи виживання", а у квітні 2005-го одружилися. Втім, сімейна ідилія тривала лише п'ять місяців.

Офіційно пара розлучилася у грудні 2006 року, але продовжувала разом зніматися в серіалі. Схоже, професіоналізм іноді вимагає неабиякої витримки.

Нині Буш одружена з колишньою футболісткою Ешлін Гарріс, а Мюррей виховує трьох дітей з акторкою Сарою Ремер. Представники Мюррея на момент публікації не прокоментували звинувачення колишньої дружини.



Раніше ми вже розповідали про таємне весілля Софії Буш з жінкою.