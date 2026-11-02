Брак продлился всего 5 месяцев: София Буш раскрыла подробности измен голливудского актера

Как пишет Page Six, 44-летняя звезда поделилась подробностями в своих мемуарах "And I Will Tell You Mine".

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По словам актрисы, первые подозрения возникли после свадьбы в 2005 году. Один из ближайших друзей Мюррея неожиданно не появился на церемонии. Через несколько месяцев Буш решила позвонить ему. Тогда мужчина, как утверждает актриса, рассказал о многочисленных романах ее мужа – с женщинами, которых она знала, и с теми, о существовании которых она даже не подозревала. Услышанное Буш назвала шокирующим и жестоким.

Напомним, актеры познакомились в 2003 году на съемках "Школы выживания", а в апреле 2005-го поженились. Впрочем, семейная идиллия длилась всего пять месяцев.

Официально пара развелась в декабре 2006 года, но продолжала вместе сниматься в сериале. Похоже, профессионализм иногда требует немалой выдержки.

Сейчас Буш состоит в браке с бывшей футболисткой Эшлин Харрис, а Мюррей воспитывает троих детей с актрисой Сарой Ремер. Представители Мюррея на момент публикации не прокомментировали обвинения бывшей жены.



Ранее мы уже рассказывали о тайной свадьбе Софии Буш с женщиной.