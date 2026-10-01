Как сообщает pagesix, свадьба состоялась еще летом 2025 года в штате Нью-Йорк, однако пара решила оставить это событие только для себя и самых близких. О браке Буш рассказала лишь сейчас – накануне выхода своих мемуаров.

Без сотни гостей и свадебного марафона

Церемония была камерной. На ней присутствовали двое детей Харрис – Слоун и Оушен, которых она воспитывает от предыдущего брака с футболисткой Али Кригер.



София Буш и Эшлин Харрис / Фото ZUMAPRESS.com



Вела церемонию лучшая подруга Софии – Ниа Баттс. Дети бегали по территории, собирали цветки, а Слоун держала импровизированный букет. Завершилось торжество тоже максимально не по-голливудски – жаркой маршмеллоу. Буш назвала этот день "очень дорогим" для нее и почти лишенным какого-либо давления.

Почему пара скрывала брак

И Буш, и Харрис годами жили под пристальным вниманием публики: одна – на телевидении перед миллионами зрителей, другая – на футбольных стадионах перед десятками тысяч людей. Поэтому свадьбу они сознательно сделали максимально закрытой. Позже пара лично рассказала о браке близким, вместо того чтобы сразу сообщать новость всему интернету.

Теперь Буш уже открыто называет Харрис своей женой и признается, что ей особенно приятно наконец произносить это слово вслух.

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Как начался их роман

Об отношениях Софии Буш и Эшлин Харрис стало известно в 2023 году, вскоре после завершения их предыдущих браков. Буш ранее была замужем за Чадом Майклом Мюрреем, а позже – за бизнесменом Грантом Хьюзом. Харрис почти четыре года прожила в браке с Али Кригером.

Появление нового романа тогда вызвало немало слухов, в частности о возможной измене. Буш опровергала эти предположения и настаивала, что ее отношения с Харрис не начинались как роман на стороне.

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