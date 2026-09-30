Как сообщает 24 Канал, Ханниган поделилась семейными снимками в своем инстаграме после посещения мероприятия Jellycat 26 сентября. На одном из снимков актриса позирует вместе с Кивой, которая нечасто попадает в центр внимания.

И тут у поклонников "Баффи" случился небольшой флэшбэк в 1990-е. В комментариях девушку начали сравнивать с молодой Ханниган в роли Уиллоу Розенберг, а некоторые даже назвали их практически близнецами. Entertainment Weekly также обратил внимание на поразительное сходство матери и дочери.

Сходство фанаты замечали и раньше. Когда в конце лета Ханниган показала Киву перед ее первым днем в старшей школе, подписчики писали, что на мгновение подумали, что видят "молодую Уиллоу".

В семье растет еще одна творческая звезда

На мероприятии Jellycat внимание привлекла не только внешность Кивы. Ханниган похвасталась тематическим маникюром и отметила, что над ним работала ее старшая дочь Сатиана.

Актриса назвала 17-летнюю девушку "настоящей художницей в нашей семье". Так что пока одна дочь собирает комментарии о сходстве с мамой, вторая уже отвечает за семейный бьюти-отдел.

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Элисон воспитывает двух дочерей с актером Алексисом Денисофом

Ханниган более двух десятилетий замужем за актером Алексисом Денисофом. Пара познакомилась благодаря сериалу "Баффи – истребительница вампиров": Денисоф играл Уэсли Виндема-Прайса в сериале и его спин-оффе "Ангел".

Они поженились в 2003 году, а впоследствии стали родителями двух дочерей – Сатианы, которой сейчас 17 лет, и 14-летней Кивы.

Кстати, Денисоф позже также появлялся в сериале "Как я встретил вашу маму", где его жена на протяжении девяти сезонов играла Лили Олдрин. Похоже, в этой семье от сериалов вообще сложно уйти.

Актриса давно совмещает Голливуд с материнством

Для многих Ханниган навсегда останется Уиллоу из "Баффи", Лили из "Как я встретил вашу маму" или Мишель из "Американского пирога". Но в последние годы актриса значительно чаще делится в соцсетях семейными моментами.

Раньше она с юмором рассказывала, что после рождения второго ребенка поняла: воспитывать одну дочь было еще довольно просто. По ее словам, дочери научились буквально "работать в паре" и не оставлять маме слишком много свободного времени.

Ранее своих детей показала другая звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров".